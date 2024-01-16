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Нагиев намерен превратить свое имя в бренд - РИА Новости, 16.01.2024
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Шоубиз
 
16:17 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/nagiev-1921625877.html
Нагиев намерен превратить свое имя в бренд
Нагиев намерен превратить свое имя в бренд - РИА Новости, 16.01.2024
Нагиев намерен превратить свое имя в бренд
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:17
2024-01-16T16:17
шоубиз
дмитрий нагиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.Шоумен намерен выпускать под своим именем парфюмерию, косметику, одежду, обувь, ювелирные украшения и часы. &quot;Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. […] До этого момента собственных товарных знаков у него не было&quot;, — пишет издание.Кроме производства собственных товаров Нагиев сможет оказывать рекламные и образовательные услуги. Телеведущий информацию о регистрации своего товарного знака пока не прокомментировал.Дмитрий Нагиев после начала СВО взял творческий отпуск и исчез с телеэкранов.Недавно стало известно, что он впервые за долгое время появится в новом проекте — сериале "Кто быстрее?". Премьера запланирована на этот год.
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дмитрий нагиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Технологии, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Нагиев намерен превратить свое имя в бренд

Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию своего товарного знака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Нагиев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.
Шоумен намерен выпускать под своим именем парфюмерию, косметику, одежду, обувь, ювелирные украшения и часы.
«

"Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. […] До этого момента собственных товарных знаков у него не было", — пишет издание.

Кроме производства собственных товаров Нагиев сможет оказывать рекламные и образовательные услуги.
Телеведущий информацию о регистрации своего товарного знака пока не прокомментировал.
Дмитрий Нагиев после начала СВО взял творческий отпуск и исчез с телеэкранов.
Недавно стало известно, что он впервые за долгое время появится в новом проекте — сериале "Кто быстрее?". Премьера запланирована на этот год.
Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
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ШоубизДмитрий НагиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ТехнологииЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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