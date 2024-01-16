https://ria.ru/20240116/nagiev-1921625877.html

Нагиев намерен превратить свое имя в бренд

Нагиев намерен превратить свое имя в бренд - РИА Новости, 16.01.2024

Нагиев намерен превратить свое имя в бренд

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:17

2024-01-16T16:17

2024-01-16T16:17

шоубиз

дмитрий нагиев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

технологии

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820548410_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_a2593d96065180112bfe85c26208ae28.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал заявку на регистрацию товарного знака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.Шоумен намерен выпускать под своим именем парфюмерию, косметику, одежду, обувь, ювелирные украшения и часы. "Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. […] До этого момента собственных товарных знаков у него не было", — пишет издание.Кроме производства собственных товаров Нагиев сможет оказывать рекламные и образовательные услуги. Телеведущий информацию о регистрации своего товарного знака пока не прокомментировал.Дмитрий Нагиев после начала СВО взял творческий отпуск и исчез с телеэкранов.Недавно стало известно, что он впервые за долгое время появится в новом проекте — сериале "Кто быстрее?". Премьера запланирована на этот год.

https://ria.ru/20231030/nikolaev-1906252284.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий нагиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса