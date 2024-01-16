https://ria.ru/20240116/nabiullina-1921587205.html
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной - РИА Новости, 16.01.2024
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о здоровье главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной неуместным. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:18
2024-01-16T12:18
2024-01-16T13:47
дмитрий песков
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о здоровье главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной неуместным.Так он прокомментировал сообщения о якобы проведенной председателю Центробанка операции в ЦКБ."Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", — сказал он.При этом Песков пожелал главе ЦБ здоровья, сил и продолжения целеустремленности.
https://ria.ru/20240110/putin-1920521336.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Дмитрий Песков, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной
Песков назвал вопрос о якобы проведенной Набиуллиной операции неуместным
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о здоровье главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной неуместным.
Так он прокомментировал сообщения о якобы проведенной председателю Центробанка операции в ЦКБ.
"Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", — сказал он.
При этом Песков пожелал главе ЦБ
здоровья, сил и продолжения целеустремленности.
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