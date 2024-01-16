https://ria.ru/20240116/nabiullina-1921587205.html

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной - РИА Новости, 16.01.2024

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о здоровье главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной неуместным. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:18

2024-01-16T12:18

2024-01-16T13:47

дмитрий песков

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о здоровье главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной неуместным.Так он прокомментировал сообщения о якобы проведенной председателю Центробанка операции в ЦКБ."Не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", — сказал он.При этом Песков пожелал главе ЦБ здоровья, сил и продолжения целеустремленности.

https://ria.ru/20240110/putin-1920521336.html

россия

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2024

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дмитрий песков, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)