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Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих - РИА Новости, 16.01.2024
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13:45 16.01.2024 (обновлено: 16:23 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/mvd-1921616225.html
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих - РИА Новости, 16.01.2024
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих
В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:45
2024-01-16T16:23
происшествия
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области."В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий. Материалы выявлены в ходе мониторинга сети Интернет", — говорится в заявлении.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как группа людей избивает прохожих во дворе дома и на улице. Предположительно, все происходит в Белгороде.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих

В Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области.
"В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий. Материалы выявлены в ходе мониторинга сети Интернет", — говорится в заявлении.
На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как группа людей избивает прохожих во дворе дома и на улице. Предположительно, все происходит в Белгороде.
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