https://ria.ru/20240116/mvd-1921616225.html

Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих

Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих - РИА Новости, 16.01.2024

Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих

В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:45

2024-01-16T13:45

2024-01-16T16:23

происшествия

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области."В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий. Материалы выявлены в ходе мониторинга сети Интернет", — говорится в заявлении.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как группа людей избивает прохожих во дворе дома и на улице. Предположительно, все происходит в Белгороде.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921563043.html

белгород

белгородская область

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2024

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происшествия, белгород, белгородская область