https://ria.ru/20240116/mvd-1921616225.html
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих - РИА Новости, 16.01.2024
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих
В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:45
2024-01-16T13:45
2024-01-16T16:23
происшествия
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
БЕЛГОРОД, 16 янв — РИА Новости. В Белгороде полиция начала проверку данных о нападении группы подростков на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области."В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий. Материалы выявлены в ходе мониторинга сети Интернет", — говорится в заявлении.На днях пользователи социальных сетей опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как группа людей избивает прохожих во дворе дома и на улице. Предположительно, все происходит в Белгороде.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921563043.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
Полиция в Белгороде проверяет сообщения о нападениях подростков на прохожих
В Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих