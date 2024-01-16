В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина
Пьяный полицейский устроил ДТП на трассе в Югре, погибла женщина
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Полицейский устроил ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибла женщина, назначена служебная проверка, по итогам которой его уволят, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, 14 января на 19-м километре автодороги Сургут – Нижневартовск 27-летний водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Terrano. В результате ДТП 49-летняя женщина-пассажир Nissan скончалась на месте, а водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести, пояснили в полиции.
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"Установлено, что за рулем Toyota, выехавшего на встречную полосу, находился сотрудник МОМВД России "Нижневартовский"... Назначена служебная проверка в отношении сотрудника и его руководителей, после завершения которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – следует из сообщения.
Отмечается, что сейчас водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства... обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По факту аварии возбуждено уголовное дело.
"Да, действительно, полицейский был пьян. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнил РИА Новости источник в силовых структурах.