https://ria.ru/20240116/mvd-1921612294.html

В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина

В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина - РИА Новости, 16.01.2024

В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина

Полицейский устроил ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибла женщина, назначена служебная проверка, по итогам которой его уволят,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:31

2024-01-16T13:31

2024-01-16T13:35

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Полицейский устроил ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибла женщина, назначена служебная проверка, по итогам которой его уволят, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, 14 января на 19-м километре автодороги Сургут – Нижневартовск 27-летний водитель Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Terrano. В результате ДТП 49-летняя женщина-пассажир Nissan скончалась на месте, а водитель Toyota получил телесные повреждения различной тяжести, пояснили в полиции. "Установлено, что за рулем Toyota, выехавшего на встречную полосу, находился сотрудник МОМВД России "Нижневартовский"... Назначена служебная проверка в отношении сотрудника и его руководителей, после завершения которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – следует из сообщения. Отмечается, что сейчас водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства... обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). По факту аварии возбуждено уголовное дело. "Да, действительно, полицейский был пьян. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – уточнил РИА Новости источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут