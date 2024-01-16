https://ria.ru/20240116/mvd-1921596635.html

В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью"

В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 16.01.2024

В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью"

Трое погибли и четверо пострадали при столкновении Lada Largus и "Газели" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:41

2024-01-16T12:41

2024-01-16T12:41

происшествия

самарская область

ставропольский район

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САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Трое погибли и четверо пострадали при столкновении Lada Largus и "Газели" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД. По предварительным данным, в 10.25 мск на 947-м километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попали универсал Lada Largus и фургон "Газель". "На месте ДТП скончались три человека. Четыре человека госпитализированы в медучреждения", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921222332.html

самарская область

ставропольский район

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происшествия, самарская область, ставропольский район