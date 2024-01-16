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В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью"
В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью" - РИА Новости, 16.01.2024
В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью"
Трое погибли и четверо пострадали при столкновении Lada Largus и "Газели" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:41
2024-01-16T12:41
2024-01-16T12:41
происшествия
самарская область
ставропольский район
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САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Трое погибли и четверо пострадали при столкновении Lada Largus и "Газели" на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД. По предварительным данным, в 10.25 мск на 947-м километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области в ДТП попали универсал Lada Largus и фургон "Газель". "На месте ДТП скончались три человека. Четыре человека госпитализированы в медучреждения", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240114/dtp-1921222332.html
самарская область
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происшествия, самарская область, ставропольский район
Происшествия, Самарская область, Ставропольский район
В Самарской области три человека погибли при ДТП с "Газелью"
МВД: трое погибли, четверо пострадали при ДТП в Самарской области