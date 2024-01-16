https://ria.ru/20240116/mishustin-1921627015.html

Школьников начнут учить финграмотности, заявил Мишустин

Школьников начнут учить финграмотности, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.01.2024

Школьников начнут учить финграмотности, заявил Мишустин

Все российские школьники и студенты колледжей через 6 лет должны будут обладать базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, чтобы понимать, как устроен... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:20

2024-01-16T14:20

2024-01-16T14:30

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Все российские школьники и студенты колледжей через 6 лет должны будут обладать базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, чтобы понимать, как устроен финансовый рынок, и уметь минимизировать его риски, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия", премьер отдельно остановился на вопросах повышения финансовой грамотности. По его словам, каждый человек должен знать, как управлять своими средствами максимально эффективно, и уметь их инвестировать. "Это значимая составляющая. И наша задача - помочь им. Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенций граждан в этой сфере отдельное внимание. Разработаны общеобразовательные программы и учебно-методическая база, прошли обучение более 135 тысяч преподавателей, проводятся олимпиады. Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его суть, особенности и риски, сформировать умение их минимизировать", - заявил Мишустин. По его словам, основы финансовой грамотности помогут людям "принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет, ставить и достигать семейные цели, свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя уловки мошенников". Это также позволит узнать, что такое общественные финансы, как участвовать в планировании расходов в своем регионе, понимать, как работает экономика в целом, а от этого зависит развитие страны, добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20231221/chernyshenko-1917309759.html

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россия, михаил мишустин