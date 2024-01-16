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Захарова рассказала об итогах встречи по Украине в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/mir-1921741095.html
Захарова рассказала об итогах встречи по Украине в Давосе
Захарова рассказала об итогах встречи по Украине в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024
Захарова рассказала об итогах встречи по Украине в Давосе
В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:24
2024-01-16T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
давос
мария захарова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе. "Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что растет понимание и того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила представитель МИД, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией. "Все встречи в "копенгагенском формате", включая заседание в Давосе и последующие раунды, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса. "Принципы мира для Украины", которые пытаются выработать их организаторы, априори нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной и неприемлемой "формуле Зеленского", установившего к тому же юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с Россией", - подчеркнула Захарова. Она заключила, что всеобъемлющее и устойчивое мирное урегулирование для Украины возможно только через путь к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу - при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на ее территории. "К сожалению, эти вопросы не входят ни в "формулу Зеленского", ни в повестку встреч "копенгагенского формата", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
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в мире, украина, россия, давос, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Давос, Мария Захарова
Захарова рассказала об итогах встречи по Украине в Давосе

Захарова: в мире понимают, что урегулирования на Украине не добиться без РФ

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе.
"Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
Вчера, 08:00
Она подчеркнула, что растет понимание и того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться, ставя во главу угла ультимативную "формулу Зеленского". В ее основе, отметила представитель МИД, лежат оторванные от реальности требования о выводе войск России на границы 1991 года, привлечение к ответственности и выплата репараций, но Киев даже не скрывает, что требует отвода войск для геноцида русского населения, выступившего за воссоединение с Россией.
"Все встречи в "копенгагенском формате", включая заседание в Давосе и последующие раунды, являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса. "Принципы мира для Украины", которые пытаются выработать их организаторы, априори нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной и неприемлемой "формуле Зеленского", установившего к тому же юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с Россией", - подчеркнула Захарова.
Она заключила, что всеобъемлющее и устойчивое мирное урегулирование для Украины возможно только через путь к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу - при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на ее территории.
"К сожалению, эти вопросы не входят ни в "формулу Зеленского", ни в повестку встреч "копенгагенского формата", - резюмировала Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДавосМария Захарова
 
 
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