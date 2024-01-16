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Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама - РИА Новости, 16.01.2024
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11:17 16.01.2024 (обновлено: 11:49 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/metro-1921570409.html
Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама
Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама - РИА Новости, 16.01.2024
Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама
Построенная в 90-е годы прошлого века и законсервированная часть метрополитена будет задействована в новом проекте строящегося в Красноярске метротрама,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:17
2024-01-16T11:49
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Построенная в 90-е годы прошлого века и законсервированная часть метрополитена будет задействована в новом проекте строящегося в Красноярске метротрама, сообщает пресс-служба губернатора региона. По словам главы края Михаила Котюкова, ранее законсервированную линию не планировалось использовать в текущем проекте метротрамвая, однако это решение пересмотрели. "На еженедельных штабах мы обсуждали, что логично было бы включить существующий тоннель в новый проект метротрамвая. После детального изучения технических возможностей такое решение принято. Инженеры, которые сейчас занимаются проектированием красноярской подземки, готовят документацию уже с учетом того, чтобы построенный тоннель от Высотной до Копылова стал частью проекта современного метротрамвая", — цитирует губернатора пресс-служба. Отмечается, что использование выработок также повлекло за собой ряд изменений в проекте: скорректирована трасса объекта, уточнено расположение станций, добавлены дополнительные земельные участки, попадающие в полосу отвода, которая используется в период строительства объекта. Ранее проектом было предусмотрено четыре подземных пункта и два наземных. В обновленном проекте — пять подземных остановочных пунктов и один наземный — на улице Молокова. Также изменилась эксплуатационная длина трассы метротрамвая — с 10,8 до 11 километров.
https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html
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красноярск, михаил котюков
Красноярск, Михаил Котюков

Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Построенная в 90-е годы прошлого века и законсервированная часть метрополитена будет задействована в новом проекте строящегося в Красноярске метротрама, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По словам главы края Михаила Котюкова, ранее законсервированную линию не планировалось использовать в текущем проекте метротрамвая, однако это решение пересмотрели.
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"На еженедельных штабах мы обсуждали, что логично было бы включить существующий тоннель в новый проект метротрамвая. После детального изучения технических возможностей такое решение принято. Инженеры, которые сейчас занимаются проектированием красноярской подземки, готовят документацию уже с учетом того, чтобы построенный тоннель от Высотной до Копылова стал частью проекта современного метротрамвая", — цитирует губернатора пресс-служба.
Отмечается, что использование выработок также повлекло за собой ряд изменений в проекте: скорректирована трасса объекта, уточнено расположение станций, добавлены дополнительные земельные участки, попадающие в полосу отвода, которая используется в период строительства объекта.
Ранее проектом было предусмотрено четыре подземных пункта и два наземных. В обновленном проекте — пять подземных остановочных пунктов и один наземный — на улице Молокова. Также изменилась эксплуатационная длина трассы метротрамвая — с 10,8 до 11 километров.
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