https://ria.ru/20240116/metro-1921570409.html

Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама

Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама - РИА Новости, 16.01.2024

Законсервированная ветка метро в Красноярске войдет в проект метротрама

Построенная в 90-е годы прошлого века и законсервированная часть метрополитена будет задействована в новом проекте строящегося в Красноярске метротрама,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:17

2024-01-16T11:17

2024-01-16T11:49

красноярск

михаил котюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767920173_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3a11183986f53011a93abaea51c72692.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Построенная в 90-е годы прошлого века и законсервированная часть метрополитена будет задействована в новом проекте строящегося в Красноярске метротрама, сообщает пресс-служба губернатора региона. По словам главы края Михаила Котюкова, ранее законсервированную линию не планировалось использовать в текущем проекте метротрамвая, однако это решение пересмотрели. "На еженедельных штабах мы обсуждали, что логично было бы включить существующий тоннель в новый проект метротрамвая. После детального изучения технических возможностей такое решение принято. Инженеры, которые сейчас занимаются проектированием красноярской подземки, готовят документацию уже с учетом того, чтобы построенный тоннель от Высотной до Копылова стал частью проекта современного метротрамвая", — цитирует губернатора пресс-служба. Отмечается, что использование выработок также повлекло за собой ряд изменений в проекте: скорректирована трасса объекта, уточнено расположение станций, добавлены дополнительные земельные участки, попадающие в полосу отвода, которая используется в период строительства объекта. Ранее проектом было предусмотрено четыре подземных пункта и два наземных. В обновленном проекте — пять подземных остановочных пунктов и один наземный — на улице Молокова. Также изменилась эксплуатационная длина трассы метротрамвая — с 10,8 до 11 километров.

https://ria.ru/20240116/krasnoyarsk-1921563715.html

https://ria.ru/20240116/drova-1921536903.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, михаил котюков