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В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.01.2024
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09:27 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/mchs-1921549512.html
В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом
В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.01.2024
В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:27
2024-01-16T09:27
происшествия
ростовская область
россия
азов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram. "На Московской улице столкнулись легковой автомобиль и городской автобус. В аварии пострадали водитель и пассажир авто", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники МЧС России.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, азов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Азов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом

МЧС: два человека пострадали при ДТП с автобусом в Азове Ростовской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram.
«
"На Московской улице столкнулись легковой автомобиль и городской автобус. В аварии пострадали водитель и пассажир авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам.
На месте работают восемь специалистов и две единицы техники МЧС России.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияАзовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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