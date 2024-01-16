https://ria.ru/20240116/mchs-1921549512.html

В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом

В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.01.2024

В Ростовской области два человека пострадали при ДТП с автобусом

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:27

2024-01-16T09:27

2024-01-16T09:27

происшествия

ростовская область

россия

азов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в городе Азове Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram. "На Московской улице столкнулись легковой автомобиль и городской автобус. В аварии пострадали водитель и пассажир авто", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

ростовская область

россия

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, азов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)