https://ria.ru/20240116/mavrikiy-1921585233.html

Россияне, отдыхающие на Маврикии, рассказали о разрушениях от урагана

Россияне, отдыхающие на Маврикии, рассказали о разрушениях от урагана - РИА Новости, 16.01.2024

Россияне, отдыхающие на Маврикии, рассказали о разрушениях от урагана

Россияне, пережившие ураган "Белаль" на Маврикии, рассказали РИА Новости, что происходило во время удара стихии; сейчас же, по их словам, погода налаживается. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:17

2024-01-16T14:17

2024-01-16T14:17

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Россияне, пережившие ураган "Белаль" на Маврикии, рассказали РИА Новости, что происходило во время удара стихии; сейчас же, по их словам, погода налаживается. "Океан сильно бушевал, на пляж выбросило много мусора и водорослей, ливень лил без остановки, ветер сильнейший", – рассказала туристка, которая живет в отеле на первой линии. По ее словам, из-за урагана в отеле снесло крышу и номер залило водой. Сейчас, отметила она, погода проясняется, уже показалось солнце, но после урагана очень жарко и душно. Другая туристка подтвердила, что становится лучше. "Все в порядке, погода нормализуется, подтоплений нет", – сказала собеседница агентства. Как уточняет АТОР, по экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях. Жалоб или просьб досрочно прервать отдых от российских туристов не поступало, подтвердили сегодня утром "Вестнику АТОР" в туроператорских компаниях "Русский Экспресс", Space Travel, PAC Group, ПАКС и других.В АТОР уточняют, что в понедельник, 15 января, до дальнейшего уведомления был закрыт Международный аэропорт Порт-Луи. Пока, согласно данным на его официальном сайте, аэропорт остается закрытым. Авиакомпания Air Mauritius отменила несколько рейсов, в том числе во Францию и Южную Африку на 16 января. Зарубежные авиакомпании также предупредили о существенных задержках рейсов на Маврикий. Emirates отменила один из трех рейсов на остров 16 января.В понедельник, после объявления введения комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов сообщал РИА Новости, что туристы на острове находятся в безопасности. Он уточнял, что местные отели по большим скидкам продлевают им проживание, а тем, кто не успел из-за закрытия авиасообщения добраться до острова, без штрафов отменяют бронирование и переносят на другие даты.Циклон вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. Сейчас ураган удаляется, но комендантский час в стране пока сохраняется.

https://ria.ru/20240115/turisty-1921516969.html

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