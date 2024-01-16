https://ria.ru/20240116/mavrikii-1921588157.html

На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР

На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 16.01.2024

На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР

Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:23

маврикий

новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник. Сейчас ураган удаляется, но комендантский час в стране пока сохраняется. "По экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях", - сообщили в АТОР, уточнив, что жалоб или просьб досрочно прервать отдых на Маврикии от россиян туроператорам не поступало. "Аэропорт Маврикия закрыт, но на рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг", - добавили в ассоциации. Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами.

https://ria.ru/20240115/turisty-1921516969.html

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маврикий, новости - туризм