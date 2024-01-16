https://ria.ru/20240116/mavrikii-1921588157.html
На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР
На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 16.01.2024
На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР
Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:23
2024-01-16T12:23
2024-01-16T12:23
маврикий
новости - туризм
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник. Сейчас ураган удаляется, но комендантский час в стране пока сохраняется. "По экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях", - сообщили в АТОР, уточнив, что жалоб или просьб досрочно прервать отдых на Маврикии от россиян туроператорам не поступало. "Аэропорт Маврикия закрыт, но на рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг", - добавили в ассоциации. Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами.
https://ria.ru/20240115/turisty-1921516969.html
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маврикий, новости - туризм
Маврикий, Новости - Туризм
На Маврикии находится около тысячи российских туристов, заявили в АТОР
АТОР: на Маврикии находится около тысячи туристов из РФ, они в безопасности
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР
).
Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник. Сейчас ураган удаляется, но комендантский час в стране пока сохраняется.
В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии
"По экспертным оценкам представителей турбизнеса, сейчас на острове может находиться порядка 1000 российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях", - сообщили в АТОР, уточнив, что жалоб или просьб досрочно прервать отдых на Маврикии от россиян туроператорам не поступало.
"Аэропорт Маврикия закрыт, но на рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг", - добавили в ассоциации.
Ранее во вторник туроператоры рассказали РИА Новости, что погода на Маврикии нормализуется, предупреждений о циклонах больше нет, но они продолжают быть на связи с находящимися сейчас на острове туристами.
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана