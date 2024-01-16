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"Пришло время": Маск отреагировал на просьбу Зеленского
"Пришло время": Маск отреагировал на просьбу Зеленского - РИА Новости, 16.01.2024
"Пришло время": Маск отреагировал на просьбу Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского, об этом он написал в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:30
2024-01-16T01:30
2024-01-16T10:49
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского, об этом он написал в социальной сети X.Так он отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, заявившей, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит "высокого уровня" по Украине."Надеюсь, что это произойдет", — написал Маск.По словам предпринимателя, пришло время покончить с гибелью людей в окопах.Источник РИА Новости ранее во вторник подчеркнул, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации "на земле". По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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"Пришло время": Маск отреагировал на просьбу Зеленского
Маск поддержал идею Зеленского провести мирную конференцию в Швейцарии