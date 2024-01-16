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Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале
Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале - РИА Новости, 16.01.2024
Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале
Госпитализированный в реанимацию с горнолыжного курорта в Челябинской области 6-летний мальчик выведен из медикаментозной комы, он в сознании, прогноз по его... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:00
2024-01-16T18:00
2024-01-16T18:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Госпитализированный в реанимацию с горнолыжного курорта в Челябинской области 6-летний мальчик выведен из медикаментозной комы, он в сознании, прогноз по его состоянию положительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Как сообщало СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали, он находился в реанимационном отделении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)". "Ребенка вывели из медикаментозной комы, он в сознании, дышит самостоятельно. Переведен в отделение, где продолжает получать необходимое лечение", — сказала собеседница агентства. Прогноз врачей по состоянию здоровья ребенка положительный, добавила она. Местные СМИ ранее сообщали, что инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
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происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале
Минздрав: на Урале мальчик, пострадавший при падении с подъемника, вышел из комы
ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Госпитализированный в реанимацию с горнолыжного курорта в Челябинской области 6-летний мальчик выведен из медикаментозной комы, он в сознании, прогноз по его состоянию положительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Как сообщало СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали, он находился в реанимационном отделении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)".
"Ребенка вывели из медикаментозной комы, он в сознании, дышит самостоятельно. Переведен в отделение, где продолжает получать необходимое лечение", — сказала собеседница агентства.
Прогноз врачей по состоянию здоровья ребенка положительный, добавила она.
Местные СМИ ранее сообщали, что инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.
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