https://ria.ru/20240116/malchik-1921698126.html

Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале

Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале - РИА Новости, 16.01.2024

Минздрав рассказал о состоянии мальчика, упавшего с подъемника на Урале

Госпитализированный в реанимацию с горнолыжного курорта в Челябинской области 6-летний мальчик выведен из медикаментозной комы, он в сознании, прогноз по его... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:00

2024-01-16T18:00

2024-01-16T18:00

происшествия

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Госпитализированный в реанимацию с горнолыжного курорта в Челябинской области 6-летний мальчик выведен из медикаментозной комы, он в сознании, прогноз по его состоянию положительный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Как сообщало СУСК, 12 января на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа, был тяжело травмирован 6-летний мальчик. Ребенка госпитализировали, он находился в реанимационном отделении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)". "Ребенка вывели из медикаментозной комы, он в сознании, дышит самостоятельно. Переведен в отделение, где продолжает получать необходимое лечение", — сказала собеседница агентства. Прогноз врачей по состоянию здоровья ребенка положительный, добавила она. Местные СМИ ранее сообщали, что инцидент произошел на курорте "Солнечная долина": ребенок упал на спуске с подъемника, а его шарф закрутило в барабан.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, россия