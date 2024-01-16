Умерла бывшая председатель Российского Красного креста
Умерла экс-председатель Российского Красного креста Раиса Лукутцова
Раиса Лукутцова . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале.
"Сегодня скончалась Раиса Тимофеевна Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", — говорится в публикации.
Председатель Российского красного Креста Павел Савчук выразил соболезнования ее родным.
"Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Тимофеевны Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни", — написал он в своем Telegram-канале.
Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при Президенте России.
"Сегодня скончалась Раиса Тимофеевна Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", — говорится в публикации.
Председатель Российского красного Креста Павел Савчук выразил соболезнования ее родным.
"Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Тимофеевны Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни", — написал он в своем Telegram-канале.
Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при Президенте России.