Рейтинг@Mail.ru
Умерла бывшая председатель Российского Красного креста - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/lukuttsova-1921594420.html
Умерла бывшая председатель Российского Красного креста
Умерла бывшая председатель Российского Красного креста - РИА Новости, 16.01.2024
Умерла бывшая председатель Российского Красного креста
Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале. "Сегодня скончалась Раиса... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:35
2024-01-16T12:35
россия
российский красный крест
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921588678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5323b3bc15881594ab90533d70aadf23.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале. "Сегодня скончалась Раиса Тимофеевна Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", — говорится в публикации. Председатель Российского красного Креста Павел Савчук выразил соболезнования ее родным. "Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Тимофеевны Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни", — написал он в своем Telegram-канале. Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при Президенте России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921588678_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_beee35a7eace30763b8eef78f2e801a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский красный крест, общество
Россия, Российский Красный Крест, Общество
Умерла бывшая председатель Российского Красного креста

Умерла экс-председатель Российского Красного креста Раиса Лукутцова

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРаиса Лукутцова
Раиса Лукутцова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Раиса Лукутцова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале.

"Сегодня скончалась Раиса Тимофеевна Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", — говорится в публикации.

Председатель Российского красного Креста Павел Савчук выразил соболезнования ее родным.

"Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Тимофеевны Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни", — написал он в своем Telegram-канале.

Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при Президенте России.
 
РоссияРоссийский Красный КрестОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала