https://ria.ru/20240116/lukuttsova-1921594420.html

Умерла бывшая председатель Российского Красного креста

Умерла бывшая председатель Российского Красного креста - РИА Новости, 16.01.2024

Умерла бывшая председатель Российского Красного креста

Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале. "Сегодня скончалась Раиса... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:35

2024-01-16T12:35

2024-01-16T12:35

россия

российский красный крест

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцовав возрасте 74 лет, сообщила организация в своем Telegram-канале. "Сегодня скончалась Раиса Тимофеевна Лукутцова. Наши глубочайшие соболезнования", — говорится в публикации. Председатель Российского красного Креста Павел Савчук выразил соболезнования ее родным. "Выражаю соболезнования родным и близким Раисы Тимофеевны Лукутцовой, которая скончалась на 74 году жизни от продолжительной болезни", — написал он в своем Telegram-канале. Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при Президенте России.

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2024

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россия, российский красный крест, общество