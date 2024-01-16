https://ria.ru/20240116/lukashenko-1921566362.html

Лукашенко во вторник обсудит новую военную доктрину Белоруссии

Лукашенко во вторник обсудит новую военную доктрину Белоруссии - РИА Новости, 16.01.2024

Лукашенко во вторник обсудит новую военную доктрину Белоруссии

Проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии обсудят на совещании у президента Александра Лукашенко, сообщил во вторник близкий к... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:02

2024-01-16T11:02

2024-01-16T11:52

белоруссия

в мире

ближний восток

александр лукашенко

виктор хренин

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Проекты концепции нацбезопасности и новой военной доктрины Белоруссии обсудят на совещании у президента Александра Лукашенко, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Стратегические документы рассмотрят сегодня на совещании… проект концепции нацбезопасности, проект новой военной доктрины Беларуси", - говорится в сообщении.Поясняется, что в проект концепции нацбезопасности после прошедшего в стране общественного обсуждения были внесены дополнения."Оба документа должны быть вынесены на утверждение ВНС (Всебелорусское народное собрание, ожидается в апреле – ред.). Так что прежде есть что обсудить, учитывая сегодняшние реалии и прогноз военно-политической обстановки", - подчеркивается в сообщении."Вы знаете обстановку не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.В свою очередь агентство Белта уточняет, что Лукашенко проводит заседание Совета безопасности, на котором ему доложат о конкретных предложениях, планируемых к включению в проект концепции нацбезопасности по результатам общественного обсуждения."Они касаются прежде всего дополнительной защиты института традиционной семьи, повышения уровня социальной ответственности бизнеса, преодоления диспропорций регионального развития, конкретизации перечня сил обеспечения национальной безопасности, используемого понятийного аппарата, порядка утверждения системы индикативной оценки состояния нацбезопасности", - отмечается в сообщении.Согласно ему, в проекте новой военной доктрины в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности, обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.Президент напомнил, что в прошлом году по итогам заседания совбеза, где в целом был одобрен проект концепции нацбезопасности, ставилась задача неформально подойти к подготовке новой концепции и вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного и экспертного сообществ, средств массовой информации. Глава государства поручал обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. В этой связи глава государства поинтересовался, какой конкретный результат получен от общественного обсуждения концепции."Ведь обеспечение национальной безопасности - это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.В Белоруссии был разработан и опубликован для общественного обсуждения проект обновленной концепции нацбезопасности. Ранее министр обороны Виктор Хренин сообщал, что в ближайшее время будет принята новая редакция концепции национальной безопасности, параллельно ведется работа над актуализацией положений действующей военной доктрины белорусского государства.

https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921567344.html

https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html

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белоруссия, в мире, ближний восток, александр лукашенко, виктор хренин