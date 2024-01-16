https://ria.ru/20240116/lavina-1921668453.html

В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник

В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2024

В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник

Погибшими под лавиной в Мурманской области являются, предположительно, основатель компании NBCom Group Андрей Годунов и бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:17

2024-01-16T16:17

2024-01-16T16:34

мурманская область

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Погибшими под лавиной в Мурманской области являются, предположительно, основатель компании NBCom Group Андрей Годунов и бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Слонский, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Региональное управление СК РФ 8 января сообщало, что тела двух туристов, жителей Петербурга 1975 и 1969 годов рождения, нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, где мужчины, ехавшие на снегоходах в составе группы, попали под лавину. "Погибли двое — Андрей Годунов и Игорь Слонский", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этого РИА Новости не располагает. В компании NBCom Group пока не ответили на запрос агентства.

https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html

мурманская область

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мурманская область, происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)