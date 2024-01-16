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В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2024
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16:17 16.01.2024 (обновлено: 16:34 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/lavina-1921668453.html
В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник
В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2024
В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник
Погибшими под лавиной в Мурманской области являются, предположительно, основатель компании NBCom Group Андрей Годунов и бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:17
2024-01-16T16:34
мурманская область
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Погибшими под лавиной в Мурманской области являются, предположительно, основатель компании NBCom Group Андрей Годунов и бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Слонский, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Региональное управление СК РФ 8 января сообщало, что тела двух туристов, жителей Петербурга 1975 и 1969 годов рождения, нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, где мужчины, ехавшие на снегоходах в составе группы, попали под лавину. "Погибли двое — Андрей Годунов и Игорь Слонский", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этого РИА Новости не располагает. В компании NBCom Group пока не ответили на запрос агентства.
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мурманская область, происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Мурманская область, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области погиб основатель NBCom Group, сообщил источник

В Мурманской области основатель NBCom Group Годунов погиб под лавиной

© NBCom GroupБизнесмен Андрей Годунов
Бизнесмен Андрей Годунов
© NBCom Group
Бизнесмен Андрей Годунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Погибшими под лавиной в Мурманской области являются, предположительно, основатель компании NBCom Group Андрей Годунов и бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Слонский, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Региональное управление СК РФ 8 января сообщало, что тела двух туристов, жителей Петербурга 1975 и 1969 годов рождения, нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, где мужчины, ехавшие на снегоходах в составе группы, попали под лавину.
"Погибли двое — Андрей Годунов и Игорь Слонский", — сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этого РИА Новости не располагает. В компании NBCom Group пока не ответили на запрос агентства.
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Мурманская областьПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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