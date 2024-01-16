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Курс евро впервые с июня опустился ниже 95 рублей
Курс евро впервые с июня опустился ниже 95 рублей - РИА Новости, 16.01.2024
Курс евро впервые с июня опустился ниже 95 рублей
Курсы основных валют к рублю продемонстрировали резкие колебания, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:12
2024-01-16T17:12
2024-01-16T17:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Курсы основных валют к рублю продемонстрировали резкие колебания, следует из данных Московской биржи. Так, евро в 17:06 мск обновил минимум с июня, провалившись до 94,7 рубля, но в ту же минуту взлетел до 98,54. К 17:22 курс европейской валюты расчетами "завтра" терял семь копеек, торгуясь на уровне 95,96 рубля.Доллар при этом рос на 53 копейки, до 88,13 рубля.Юань оставался стабильным — около 12,14 рубля.В то же время цены на нефть продолжают расти: в середине дня мартовские фьючерсы марки Brent дорожали на 0,88 процента, до 78,84 доллара за баррель, на WTI — на 0,51 процента, до 73,16 доллара. Трейдеры по-прежнему учитывают ситуацию на Ближнем Востоке и опасаются, что эскалация может повлиять на поставки сырья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля
Курс евро впервые с июня опустился ниже 95 рублей
Курс евро на Мосбирже опускался до 94,7 рубля впервые с 29 июня 2023 года
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Курсы основных валют к рублю продемонстрировали резкие колебания, следует из данных
Московской биржи.
Так, евро в 17:06 мск обновил минимум с июня, провалившись до 94,7 рубля, но в ту же минуту взлетел до 98,54. К 17:22 курс европейской валюты расчетами "завтра" терял семь копеек, торгуясь на уровне 95,96 рубля.
Доллар при этом рос на 53 копейки, до 88,13 рубля.
Юань оставался стабильным — около 12,14 рубля.
В то же время цены на нефть продолжают расти: в середине дня мартовские фьючерсы марки Brent дорожали на 0,88 процента, до 78,84 доллара за баррель, на WTI — на 0,51 процента, до 73,16 доллара. Трейдеры по-прежнему учитывают ситуацию на Ближнем Востоке и опасаются, что эскалация может повлиять на поставки сырья.