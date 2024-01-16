https://ria.ru/20240116/kuleba-1921602401.html

В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату

В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату - РИА Новости, 16.01.2024

В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:52

2024-01-16T12:52

2024-01-16T12:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий белик

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в мире

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот вырыл себе окоп и приготовился к обороне. Ранее Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. "Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева... Разговор о лопатах говорит о серьезных проблемах с поставками оружия из западных стран. Сегодня для Запада цена украинской победы непомерная, да и сама победа не просто призрачная, но и невозможная", - сказал Белик РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий белик, госдума рф, в мире, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр