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В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kuleba-1921602401.html
В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату
В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату - РИА Новости, 16.01.2024
В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:52
2024-01-16T12:52
специальная военная операция на украине
украина
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дмитрий белик
госдума рф
в мире
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот вырыл себе окоп и приготовился к обороне. Ранее Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. "Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева... Разговор о лопатах говорит о серьезных проблемах с поставками оружия из западных стран. Сегодня для Запада цена украинской победы непомерная, да и сама победа не просто призрачная, но и невозможная", - сказал Белик РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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украина, россия, дмитрий белик, госдума рф, в мире, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Белик, Госдума РФ, В мире, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили подарить Кулебе лопату

Депутат ГД Белик предложил подарить Кулебе лопату, чтобы тот вырыл себе окоп

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот вырыл себе окоп и приготовился к обороне.
Ранее Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
"Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева... Разговор о лопатах говорит о серьезных проблемах с поставками оружия из западных стран. Сегодня для Запада цена украинской победы непомерная, да и сама победа не просто призрачная, но и невозможная", - сказал Белик РИА Новости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий БеликГосдума РФВ миреДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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