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Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами - РИА Новости, 16.01.2024
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02:02 16.01.2024 (обновлено: 05:33 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/kuleba-1921526751.html
Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами
Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами - РИА Новости, 16.01.2024
Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:02
2024-01-16T05:33
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сша
дмитрий кулеба
сергей лавров
джон кирби
нато
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась, деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
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украина, россия, сша, дмитрий кулеба, сергей лавров, джон кирби, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО
Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами

Кулеба: если у солдат ВСУ закончится оружие, они будут сражаться лопатами

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась, деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
«
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
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