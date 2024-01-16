https://ria.ru/20240116/kuleba-1921526751.html

Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами

Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами - РИА Новости, 16.01.2024

Кулеба допустил, что украинским солдатам придется сражаться лопатами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:02

2024-01-16T02:02

2024-01-16T05:33

украина

россия

сша

дмитрий кулеба

сергей лавров

джон кирби

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась, деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства. "Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дмитрий кулеба, сергей лавров, джон кирби, нато