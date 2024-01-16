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На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов - РИА Новости, 16.01.2024
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16:07 16.01.2024 (обновлено: 16:15 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/kuban-1921666632.html
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов - РИА Новости, 16.01.2024
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:07
2024-01-16T16:15
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вениамин кондратьев
общество
новости культуры
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе". Он также отметил, что необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима "трансформация". При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу. После этого в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения, что губернатор якобы собирается пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции и запретить молодёжные вечеринки. "Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов - ред.) - это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Кондратьева.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, общество, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Общество, Новости культуры
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов

Пресс-служба опровергла данные о поручении Кондратьева пересмотреть режим клубов

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе". Он также отметил, что необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима "трансформация". При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу.
После этого в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения, что губернатор якобы собирается пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции и запретить молодёжные вечеринки.
"Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов - ред.) - это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Кондратьева.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВениамин КондратьевОбществоНовости культуры
 
 
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