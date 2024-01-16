https://ria.ru/20240116/kuban-1921666632.html

На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов

На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов - РИА Новости, 16.01.2024

На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:07

2024-01-16T16:07

2024-01-16T16:15

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вениамин кондратьев

общество

новости культуры

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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе". Он также отметил, что необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима "трансформация". При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу. После этого в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения, что губернатор якобы собирается пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции и запретить молодёжные вечеринки. "Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов - ред.) - это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Кондратьева.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, вениамин кондратьев, общество, новости культуры