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На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов - РИА Новости, 16.01.2024
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:07
2024-01-16T16:07
2024-01-16T16:15
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе". Он также отметил, что необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима "трансформация". При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу. После этого в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения, что губернатор якобы собирается пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции и запретить молодёжные вечеринки. "Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов - ред.) - это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Кондратьева.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, общество, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Общество, Новости культуры
На Кубани опровергли данные о поручении Кондратьева по работе ночных клубов
Пресс-служба опровергла данные о поручении Кондратьева пересмотреть режим клубов
КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее Кондратьев заявил журналистам, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе". Он также отметил, что необходимо помнить и уважать тех, кто защищает страну. По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима "трансформация". При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу.
После этого в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения, что губернатор якобы собирается пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции и запретить молодёжные вечеринки.
"Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов - ред.) - это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Кондратьева.
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