https://ria.ru/20240116/ksir-1921613644.html

КСИР сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии

КСИР сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии - РИА Новости, 16.01.2024

КСИР сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии

Иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции на своем сайте. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:38

2024-01-16T13:38

2024-01-16T14:30

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иракский курдистан

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции на своем сайте."В ходе этой операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов", — говорится в заявлении.КСИР сообщил, что выпустил четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что КСИР ударил по Иракскому Курдистану в целях защиты суверенитета, борьбы с терроризмом и наказания нарушителей безопасности исламской республики.В свою очередь, в правительстве Ирака подчеркнули, что расценивают ракетный обстрел как угрозу суверенитету и предпримут все законные меры реагирования, включая обращение в Совбез ООН.За несколько дней до атаки верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский фронт сопротивления в арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль стали ответом на теракт 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в четвертую годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли 89 человек, ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240116/irak-1921597744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, иракский курдистан, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году