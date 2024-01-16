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На украинском телевидении показали обновленную карту России - РИА Новости, 16.01.2024
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18:59 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/krym-1921712572.html
На украинском телевидении показали обновленную карту России
На украинском телевидении показали обновленную карту России - РИА Новости, 16.01.2024
На украинском телевидении показали обновленную карту России
В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России, включающую Крым. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:59
2024-01-16T18:59
в мире
россия
киев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России, включающую Крым.В репортаже о якобы коммуникационном коллапсе в России из-за погодных условий журналисты по ошибке вывели на экран карту, где принадлежность Крымского полуострова была указана корректно.После того, как на это обратили внимание украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей и Киева, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1921067980.html
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в мире, россия, киев
В мире, Россия, Киев
На украинском телевидении показали обновленную карту России

Телеканал Рада в прямом эфире показал карту России, включающую Крым

Кадр прямого эфира телеканала Верховной рады Украины
Кадр прямого эфира телеканала Верховной рады Украины
Кадр прямого эфира телеканала Верховной рады Украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России, включающую Крым.
В репортаже о якобы коммуникационном коллапсе в России из-за погодных условий журналисты по ошибке вывели на экран карту, где принадлежность Крымского полуострова была указана корректно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 22:43
После того, как на это обратили внимание украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.
Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей и Киева, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.
Последствия удара по киевскому оборонному заводу Артем - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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