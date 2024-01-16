https://ria.ru/20240116/krym-1921712572.html

На украинском телевидении показали обновленную карту России

На украинском телевидении показали обновленную карту России - РИА Новости, 16.01.2024

На украинском телевидении показали обновленную карту России

В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России, включающую Крым. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:59

2024-01-16T18:59

2024-01-16T18:59

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россия

киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В прямом эфире украинского парламентского телеканала "Рада" показали карту России, включающую Крым.В репортаже о якобы коммуникационном коллапсе в России из-за погодных условий журналисты по ошибке вывели на экран карту, где принадлежность Крымского полуострова была указана корректно.После того, как на это обратили внимание украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.Некоторые европейские чиновники, несмотря на официальную позицию их властей и Киева, признавали правду о статусе полуострова. Так, в конце октября бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, комментируя гипотетический план по урегулированию украинского конфликта, назвал Крым частью истории России. А в ноябре мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Москву агрессором.

https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1921067980.html

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в мире, россия, киев