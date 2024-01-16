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В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
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09:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/krym-1921551695.html
В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море
В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024
В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чушью идею создания нейтрального военного флота в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:46
2024-01-16T09:46
черное море
юрий гемпель
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чушью идею создания нейтрального военного флота в Черном море. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Эта идея - банальная чушь со стороны наших "партнеров" в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации. Их захватнические планы и амбиции насчет Черного моря нам хорошо известны, поэтому здесь не бывать военному флоту нечерноморских стран", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, ни один вопрос по Черному морю без участия России решать недопустимо и невозможно. "Все решения по Черному морю без участия России не имеют под собой ни правового основания, ни практической реализации", - подчеркнул крымский депутат.
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черное море, юрий гемпель, россия, в мире
Черное море, Юрий Гемпель, Россия, В мире
В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море

В Крыму назвали идею создания нейтрального военного флота в Черном море чушью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря
Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чушью идею создания нейтрального военного флота в Черном море.
В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.
«
"Эта идея - банальная чушь со стороны наших "партнеров" в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации. Их захватнические планы и амбиции насчет Черного моря нам хорошо известны, поэтому здесь не бывать военному флоту нечерноморских стран", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, ни один вопрос по Черному морю без участия России решать недопустимо и невозможно.
"Все решения по Черному морю без участия России не имеют под собой ни правового основания, ни практической реализации", - подчеркнул крымский депутат.
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Эксперт оценил идею ВЭФ создания военного флота в Черном море
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Черное мореЮрий ГемпельРоссияВ мире
 
 
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