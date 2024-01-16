https://ria.ru/20240116/krym-1921551695.html

В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море

В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море - РИА Новости, 16.01.2024

В Крыму оценили идею создания нейтрального военного флота в Черном море

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чушью идею создания нейтрального военного флота в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:46

2024-01-16T09:46

2024-01-16T09:46

черное море

юрий гемпель

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887586745_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a2cc3b2a095304c233c9ad320c5a2e02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чушью идею создания нейтрального военного флота в Черном море. В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. "Эта идея - банальная чушь со стороны наших "партнеров" в кавычках и самое глупое вмешательство в дела и интересы Российской Федерации. Их захватнические планы и амбиции насчет Черного моря нам хорошо известны, поэтому здесь не бывать военному флоту нечерноморских стран", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, ни один вопрос по Черному морю без участия России решать недопустимо и невозможно. "Все решения по Черному морю без участия России не имеют под собой ни правового основания, ни практической реализации", - подчеркнул крымский депутат.

https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921539349.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, юрий гемпель, россия, в мире