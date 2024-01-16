https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html

Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга

Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга - РИА Новости, 16.01.2024

Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга

Коронавирус COVID-19 способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека, что может приводить к постковидной депрессии и другим... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:59

2024-01-16T12:59

2024-01-16T13:02

томск

российский научный фонд

коронавирус в россии

общество

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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Коронавирус COVID-19 способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека, что может приводить к постковидной депрессии и другим осложнениям, выяснили ученые Томского госуниверситета (ТГУ). Исследователи изучают, связаны ли осложнения после перенесенного коронавируса (нарушение памяти, сна, когнитивных функций, депрессия) с изменением качества и количества миелина – вещества, защищающего нервные волокна головного мозга и влияющего на прохождение импульсов между нейронами. Проект рассчитан на три года и реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда. Его результаты в будущем могут лечь в основу методических рекомендаций при диагностике последствий коронавируса и помочь в формировании стратегии реабилитации пациентов. "Для исследований были набраны несколько групп людей на базе клинических учреждений Томска. В эксперимент вошли люди, которые не болели коронавирусом или перенесли его бессимптомно, пациенты, у которых диагноз был подтверждён тестом, с лёгким или среднетяжелым течением, а также пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, в том числе те, кому потребовалась ИВЛ", - рассказала сотрудник лаборатории нейробиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Дарья Камаева, чьи слова РИА Новости привели в вузе. Ученые изучали изменения состояния миелиновых оболочек нервных волокон головного мозга и взаимосвязь этих изменений с развитием неврологических и когнитивных осложнений или постковидной депрессии. Это возможно с помощью специальной технологии обработки данных МРТ, в результате чего получаются изображения мозга, которые отражают количество миелина подобно тому, как рельеф местности воспроизводится на географических картах. "Первичная оценка карт миелина показала, что чем тяжелее у пациента было течение COVID-19, тем значительнее выражена демиелинеизация. То есть под воздействием вирусной инфекции и воспаления произошло снижение количества миелина. Общее содержание миелина снижалось в белом и сером веществе головного мозга и в отдельных его структурах, отвечающих за различные функции, в том числе за когнитивные процессы и регуляцию нашей эмоциональной сферы", - сообщила Камаева. При этом у пациентов с постковидной депрессией наибольшее снижение плотности миелина (порядка 3-4% по сравнению со здоровыми людьми) зафиксировано в гиппокампе и миндалевидном теле – участках головного мозга, играющих центральную роль в формировании эмоций и памяти. Нарушение миелина в структурах мозга, отвечающей за быструю обработку информации через зрительный анализатор у людей с постковидной депрессией наиболее выражено, чем у тех, кто переболел коронавирусом, приобрел неврологические осложнения, но не депрессию. "Наряду с этим, по словам исследователей, тяжелое течение заболевания не является прогностическим фактором для конкретного вида осложнений. Более того, неврологические, когнитивные или аффективные осложнения нередко развиваются у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме", - отметили в вузе.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591669840.html

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томск, российский научный фонд, коронавирус в россии, общество