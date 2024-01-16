https://ria.ru/20240116/koreya-1921586466.html

Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове

Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.01.2024

Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове

Россия выступает за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:16

2024-01-16T12:16

2024-01-16T12:27

в мире

россия

корейский полуостров

сергей лавров

цой сон хи

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия выступает за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем. Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий с тем, чтобы добиваться прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Соответствующие предложения Россия и самостоятельно, и вместе с КНР вносила в Совет безопасности ООН. Они находятся на столе переговоров", - сказал он на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, которая находится с официальным визитом в Москве.

https://ria.ru/20240116/kndr-1921520888.html

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, россия, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи, кндр (северная корея)