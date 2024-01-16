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Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.01.2024
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12:16 16.01.2024 (обновлено: 12:27 16.01.2024) дополняется ...
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Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове
Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.01.2024
Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове
Россия выступает за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:16
2024-01-16T12:27
в мире
россия
корейский полуостров
сергей лавров
цой сон хи
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия выступает за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем. Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий с тем, чтобы добиваться прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Соответствующие предложения Россия и самостоятельно, и вместе с КНР вносила в Совет безопасности ООН. Они находятся на столе переговоров", - сказал он на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, которая находится с официальным визитом в Москве.
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россия
корейский полуостров
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в мире, россия, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Корейский полуостров, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея)
Лавров выступил за комплексное урегулирование на Корейском полуострове

Лавров: Россия выступает за комплексное урегулирование на Корейском полуострове

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия выступает за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем. Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий с тем, чтобы добиваться прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Соответствующие предложения Россия и самостоятельно, и вместе с КНР вносила в Совет безопасности ООН. Они находятся на столе переговоров", - сказал он на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, которая находится с официальным визитом в Москве.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею как врага номер один
00:43
 
В миреРоссияКорейский полуостровСергей ЛавровЦой Сон ХиКНДР (Северная Корея)
 
 
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