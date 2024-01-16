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Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы - РИА Новости, 16.01.2024
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00:40 16.01.2024 (обновлено: 00:48 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/konsulstvo_ssha-1921520662.html
Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы
Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы - РИА Новости, 16.01.2024
Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:40
2024-01-16T00:48
сша
иракский курдистан
эрбиль
в мире
али хаменеи
ирак
iraqi airways
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БАГДАД, 16 янв – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака", - сообщил источник.В свою очередь агентство Shafaq сообщает со ссылкой на источник в авиакомпании Iraqi Airways, что авиарейсы в аэропорту были временно приостановлены из-за ракетной атаки, которой подверглась воздушная гавань и расположенное неподалеку консульство США. По словам источника, все ракеты были сбиты, при этом пока нет ясности, откуда они были запущены.К международному аэропорту примыкает военная база "Харир", используемая силами международной коалиции во главе с США.В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920840344.html
сша
иракский курдистан
эрбиль
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сша, иракский курдистан, эрбиль, в мире, али хаменеи, ирак, iraqi airways
США, Иракский Курдистан, Эрбиль, В мире, Али Хаменеи, Ирак, Iraqi Airways
Источник: в районе консульства США в иракском Эрбиле прогремели взрывы

В районе консульства США и аэропорта в иракском Эрбиле прогремели взрывы

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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БАГДАД, 16 янв – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в ночь на вторник в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
«
"Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака", - сообщил источник.
В свою очередь агентство Shafaq сообщает со ссылкой на источник в авиакомпании Iraqi Airways, что авиарейсы в аэропорту были временно приостановлены из-за ракетной атаки, которой подверглась воздушная гавань и расположенное неподалеку консульство США. По словам источника, все ракеты были сбиты, при этом пока нет ясности, откуда они были запущены.

К международному аэропорту примыкает военная база "Харир", используемая силами международной коалиции во главе с США.
В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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СШАИракский КурдистанЭрбильВ миреАли ХаменеиИракIraqi Airways
 
 
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