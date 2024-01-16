https://ria.ru/20240116/konkurs-1921682070.html

Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды

Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды - РИА Новости, 16.01.2024

Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды

Президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:03

2024-01-16T17:03

2024-01-16T17:03

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "Многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года", — заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России".

https://ria.ru/20231201/moscow-1913264345.html

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2024

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общество, россия, владимир путин