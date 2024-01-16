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Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды - РИА Новости, 16.01.2024
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17:03 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/konkurs-1921682070.html
Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды
Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды - РИА Новости, 16.01.2024
Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды
Президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:03
2024-01-16T17:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "Многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года", — заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды

Путин сообщил о продлении конкурса проектов комфортной городской среды до 2030 г

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
"Многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года", — заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России".
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