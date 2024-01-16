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Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2024
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23:50 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/konflikt-1921748277.html
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2024
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:50
2024-01-16T23:50
в мире
иран
антониу гутерреш
военная операция сша и британии в йемене
оон
красное море
ближний восток
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ООН, 16 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает пресс-служба ООН. "Генеральный секретарь вчера разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море", — сказано в сообщении. "Что касается ситуации в Красном море, генеральный секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности", - отмечается в сообщении. Генсек ООН и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. "Генеральный секретарь также повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - отмечает ООН.
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в мире, иран, антониу гутерреш, военная операция сша и британии в йемене, оон, красное море, ближний восток
В мире, Иран, Антониу Гутерреш, Военная операция США и Британии в Йемене, ООН, Красное море, Ближний Восток
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерреш в беседе с главой МИД Ирана призвал избегать эскалации в Красном море

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь вчера разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море", — сказано в сообщении.
"Что касается ситуации в Красном море, генеральный секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности", - отмечается в сообщении.
Генсек ООН и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. "Генеральный секретарь также повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - отмечает ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреИранАнтониу ГутеррешВоенная операция США и Британии в ЙеменеООНКрасное мореБлижний Восток
 
 
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