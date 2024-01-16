https://ria.ru/20240116/konflikt-1921748277.html
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2024
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:50
2024-01-16T23:50
2024-01-16T23:50
в мире
иран
антониу гутерреш
военная операция сша и британии в йемене
оон
красное море
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
ООН, 16 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает пресс-служба ООН. "Генеральный секретарь вчера разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море", — сказано в сообщении. "Что касается ситуации в Красном море, генеральный секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности", - отмечается в сообщении. Генсек ООН и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. "Генеральный секретарь также повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - отмечает ООН.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
иран
красное море
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, антониу гутерреш, военная операция сша и британии в йемене, оон, красное море, ближний восток
В мире, Иран, Антониу Гутерреш, Военная операция США и Британии в Йемене, ООН, Красное море, Ближний Восток
Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Гутерреш в беседе с главой МИД Ирана призвал избегать эскалации в Красном море
ООН, 16 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь вчера разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море", — сказано в сообщении.
"Что касается ситуации в Красном море, генеральный секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности", - отмечается в сообщении.
Генсек ООН и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. "Генеральный секретарь также повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - отмечает ООН.
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты