https://ria.ru/20240116/konflikt-1921748277.html

Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2024

Гутерреш обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:50

2024-01-16T23:50

2024-01-16T23:50

в мире

иран

антониу гутерреш

военная операция сша и британии в йемене

оон

красное море

ближний восток

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ООН, 16 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал все стороны избегать эскалации в Красном море и на Ближнем Востоке в целом, сообщает пресс-служба ООН. "Генеральный секретарь вчера разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море", — сказано в сообщении. "Что касается ситуации в Красном море, генеральный секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам избегать любой дальнейшей эскалации и обеспечить полное выполнение резолюции 2722 Совета безопасности", - отмечается в сообщении. Генсек ООН и глава иранского МИД также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость расширения гуманитарного доступа. "Генеральный секретарь также повторил свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - отмечает ООН.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

иран

красное море

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в мире, иран, антониу гутерреш, военная операция сша и британии в йемене, оон, красное море, ближний восток