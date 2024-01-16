Рейтинг@Mail.ru
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/konflikt-1921746128.html
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине
Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:17
2024-01-16T23:17
в мире
украина
давос
киев
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_78:178:2923:1778_1920x0_80_0_0_2773b62896800dee5af0c441dafd3d7c.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New York Times. По информации издания, тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии. Отмечается, что правительственные чиновники и предприниматели из Европы и со всего мира продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей ею финансовой поддержки. "Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", - пишет газета. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
украина
давос
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7e0b61c15bfcc1eb6dd4ce64ea2435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, киев
В мире, Украина, Давос, Киев, Специальная военная операция на Украине
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине

NYT: чиновники в Давосе призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПресс-конференция после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе
Пресс-конференция после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Пресс-конференция после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New York Times.
По информации издания, тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии. Отмечается, что правительственные чиновники и предприниматели из Европы и со всего мира продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей ею финансовой поддержки.
Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку
15 января, 08:00
"Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", - пишет газета.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавосКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала