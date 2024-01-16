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NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине
Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:17
2024-01-16T23:17
2024-01-16T23:17
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New York Times. По информации издания, тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии. Отмечается, что правительственные чиновники и предприниматели из Европы и со всего мира продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей ею финансовой поддержки. "Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", - пишет газета. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, давос, киев
В мире, Украина, Давос, Киев, Специальная военная операция на Украине
NYT: в Давосе призвали к дипломатическому завершению конфликта на Украине
NYT: чиновники в Давосе призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Чиновники из Европы и со всего мира на полях экономического форума в Давосе настаивают на дипломатическом прекращении конфликта на Украине, сообщает газета New York Times
.
По информации издания, тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии. Отмечается, что правительственные чиновники и предприниматели из Европы и со всего мира продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей ею финансовой поддержки.
Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку
"Но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны", - пишет газета.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе