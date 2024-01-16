Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Йемене
Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Йемене и палестино-израильский конфликт
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером ситуацию в Йемене и зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД России.
"Состоялся также доверительный обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня, в том числе развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Йемене и вокруг него", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Аль-Джабера во вторник.
Стороны также обсудили дальнейшее укрепление сотрудничество Москвы и ОАЭ, отметили в МИД.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.