https://ria.ru/20240116/konflikt-1921724232.html

Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Йемене

Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Йемене - РИА Новости, 16.01.2024

Богданов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Йемене

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером ситуацию в Йемене и зоне палестино-израильского РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:13

2024-01-16T20:13

2024-01-16T20:13

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джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером ситуацию в Йемене и зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД России. "Состоялся также доверительный обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня, в том числе развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Йемене и вокруг него", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Аль-Джабера во вторник. Стороны также обсудили дальнейшее укрепление сотрудничество Москвы и ОАЭ, отметили в МИД. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, йемен, сша, россия, михаил богданов, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене