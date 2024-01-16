https://ria.ru/20240116/konflikt-1921680399.html

В Приднестровье призвали Санду отказаться от разжигания конфликта

В Приднестровье призвали Санду отказаться от разжигания конфликта - РИА Новости, 16.01.2024

В Приднестровье призвали Санду отказаться от разжигания конфликта

Председатели городских и районных советов народных депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) направили открытое письмо президенту... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:59

2024-01-16T16:59

2024-01-16T16:59

в мире

молдавия

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Председатели городских и районных советов народных депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) направили открытое письмо президенту Молдавии Майе Санду с призывом отказаться от курса на разжигание конфликта. "Призываем вас лично как должностное лицо, а также иные власти Республики Молдова одуматься, прекратить издевательство над людьми, правами человека и европейскими принципами, отказаться от самоубийственного курса на разжигание конфликта", - говорится в тексте письма, которое приводит пресс-служба парламента ПМР. Депутаты местных советов ПМР также отметили, что расценивают введение таможенных пошлин Молдавии для приднестровских экономических агентов как признак слабости, отказ от прямого диалога за столом переговоров. По их мнению, это сигнал о том, что Молдавия собирается и дальше усиливать свою враждебную политику в отношении граждан Приднестровья. "Подрыв экономики Приднестровья, намеренное провоцирование кризисных процессов – инфляции, закрытия предприятий, роста безработицы, дефицита и обнищания населения – это антигуманный, деструктивный курс, от которого, прежде всего, страдают простые люди: пенсионеры, работники бюджетной сферы и предприниматели, их семьи и дети", - отмечено в письме. Приднестровские депутаты районных советов обратили внимание на то, что действия Молдавии умышленно превращают Приднестровье в блокадную зону и ухудшают социально-экономическое положение всех граждан. Они также считают, что все это ставит под угрозу переговорный процесс. "Просим вас лично, госпожа Санду, предпринять безотлагательные меры для восстановления конструктивных подходов в молдово-приднестровских отношениях, основанных на мирном решении всех проблем исключительно за столом переговоров, опираясь на главный приоритет – защиту прав и интересов людей", - подчеркивается в письме. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили это как экономическое давление на непризнанную республику. В ответ Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района, владеющих сельхозугодьями, расположенными вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница - Тирасполь. А с 1 февраля юридические лица, зарегистрированные в Молдавии, но работающие в приднестровском регионе, будут платить за энергоресурсы по тарифам правобережья. Решение касается в том числе государственных структур и молдавских школ на территории Приднестровья. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240116/pmr-1921607734.html

https://ria.ru/20240112/pridnestrove-1920985504.html

https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647779.html

молдавия

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в мире, молдавия, майя санду