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Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина* - РИА Новости, 16.01.2024
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10:44 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*
Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина* - РИА Новости, 16.01.2024
Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*
Сорок шесть процентов россиян знакомы с произведениями Бориса Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), из них больше... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:44
2024-01-16T10:44
общество
украина
россия
вциом
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сорок шесть процентов россиян знакомы с произведениями Бориса Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), из них больше половины (58%) сообщили, что им нравится его творчество, при этом 69% от всех россиян считают правильным решение российских издательств не печатать его произведения и отказ книжных магазинов не продавать его книги из-за высказываний и действий Акунина* в поддержку Украины и украинской армии, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Почти каждый четвертый (23%) россиянин читал его книги, столько же смотрели фильмы, снятые по книгам автора, 57% сообщили, что не знакомы с его творчеством, 4% - ответили другое, 5% - затруднились с ответом. Среди тех, кто знаком с творчеством писателя, 12% - сообщили, что им оно очень нравится, 46% - скорее нравится, 11% - скорее не нравится, 8% - совершенно не нравится, 23% - затруднились с ответом. Треть этой категории опрошенных (34%) знает о том, что Акунин* выразил свою поддержку Украине и передает часть денег от проданных в России книг на помощь украинской армии, 26% - что-то слышали об этом, но без подробностей, 40% - ничего об этом не знают. Из-за высказываний и действий автора в поддержку Украины и украинской армии российские издательства отказываются печатать его книги, а книжные магазины продавать их. Такое решение считают правильным 69% россиян, 11% назвали его скорее неправильным, 8% - считают, что оно совершенно неправильное. При этом среди тех, кто знаком с творчеством писателя, доля поддержавших решение книжных магазинов и издательств составила 63%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. * Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html
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общество, украина, россия, вциом
Общество, Украина, Россия, ВЦИОМ
Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*

ВЦИОМ: 69% россиян поддерживают решение магазинов не продавать книги Акунина

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин*
Писатель Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сорок шесть процентов россиян знакомы с произведениями Бориса Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), из них больше половины (58%) сообщили, что им нравится его творчество, при этом 69% от всех россиян считают правильным решение российских издательств не печатать его произведения и отказ книжных магазинов не продавать его книги из-за высказываний и действий Акунина* в поддержку Украины и украинской армии, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Почти каждый четвертый (23%) россиянин читал его книги, столько же смотрели фильмы, снятые по книгам автора, 57% сообщили, что не знакомы с его творчеством, 4% - ответили другое, 5% - затруднились с ответом.
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10 января, 11:13
Среди тех, кто знаком с творчеством писателя, 12% - сообщили, что им оно очень нравится, 46% - скорее нравится, 11% - скорее не нравится, 8% - совершенно не нравится, 23% - затруднились с ответом. Треть этой категории опрошенных (34%) знает о том, что Акунин* выразил свою поддержку Украине и передает часть денег от проданных в России книг на помощь украинской армии, 26% - что-то слышали об этом, но без подробностей, 40% - ничего об этом не знают.
Из-за высказываний и действий автора в поддержку Украины и украинской армии российские издательства отказываются печатать его книги, а книжные магазины продавать их. Такое решение считают правильным 69% россиян, 11% назвали его скорее неправильным, 8% - считают, что оно совершенно неправильное. При этом среди тех, кто знаком с творчеством писателя, доля поддержавших решение книжных магазинов и издательств составила 63%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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