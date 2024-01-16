https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html

Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*

Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина* - РИА Новости, 16.01.2024

Опрос: россияне поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина*

Сорок шесть процентов россиян знакомы с произведениями Бориса Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), из них больше... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:44

2024-01-16T10:44

2024-01-16T10:44

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сорок шесть процентов россиян знакомы с произведениями Бориса Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), из них больше половины (58%) сообщили, что им нравится его творчество, при этом 69% от всех россиян считают правильным решение российских издательств не печатать его произведения и отказ книжных магазинов не продавать его книги из-за высказываний и действий Акунина* в поддержку Украины и украинской армии, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Почти каждый четвертый (23%) россиянин читал его книги, столько же смотрели фильмы, снятые по книгам автора, 57% сообщили, что не знакомы с его творчеством, 4% - ответили другое, 5% - затруднились с ответом. Среди тех, кто знаком с творчеством писателя, 12% - сообщили, что им оно очень нравится, 46% - скорее нравится, 11% - скорее не нравится, 8% - совершенно не нравится, 23% - затруднились с ответом. Треть этой категории опрошенных (34%) знает о том, что Акунин* выразил свою поддержку Украине и передает часть денег от проданных в России книг на помощь украинской армии, 26% - что-то слышали об этом, но без подробностей, 40% - ничего об этом не знают. Из-за высказываний и действий автора в поддержку Украины и украинской армии российские издательства отказываются печатать его книги, а книжные магазины продавать их. Такое решение считают правильным 69% россиян, 11% назвали его скорее неправильным, 8% - считают, что оно совершенно неправильное. При этом среди тех, кто знаком с творчеством писателя, доля поддержавших решение книжных магазинов и издательств составила 63%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. * Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, россия, вциом