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Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами
Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами - РИА Новости, 16.01.2024
Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы северокорейской коллеге Цой Сон Хи, встречая ее в МИД РФ, видео опубликовано в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:41
2024-01-16T13:41
2024-01-16T15:06
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы северокорейской коллеге Цой Сон Хи, встречая ее в МИД РФ, видео опубликовано в Telegram-канале министерства. Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве КНДР в России, правительственная делегация во главе с министром иностранных дел республики прибыла в российскую столицу накануне. "Госпожа министр, добро пожаловать", - сказал Лавров, вручая цветы при встрече в Доме приемов МИД РФ. Выступая позже со вступительным словом ко встрече, российский министр заявил о намерении обсудить с гостьей расширение сотрудничества РФ-КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. По словам Лаврова, на встрече также подведут предварительные итоги выполнения договоренностей, достигнутых в 2023 году на встрече лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20240116/ssha-1921593040.html
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в мире, россия, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи, владимир путин
В мире, Россия, Корейский полуостров, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Владимир Путин
Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами
Лавров вручил цветы северокорейской коллеге Цой Сон Хи, встречая ее в МИД РФ