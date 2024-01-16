https://ria.ru/20240116/kndr-1921614447.html

Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами

Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами - РИА Новости, 16.01.2024

Лавров встретил министра иностранных дел КНДР с цветами

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы северокорейской коллеге Цой Сон Хи, встречая ее в МИД РФ, видео опубликовано в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:41

2024-01-16T13:41

2024-01-16T15:06

в мире

россия

корейский полуостров

сергей лавров

цой сон хи

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921639924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0086aba9ef1e293e53f5991518502c1.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров вручил цветы северокорейской коллеге Цой Сон Хи, встречая ее в МИД РФ, видео опубликовано в Telegram-канале министерства. Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве КНДР в России, правительственная делегация во главе с министром иностранных дел республики прибыла в российскую столицу накануне. "Госпожа министр, добро пожаловать", - сказал Лавров, вручая цветы при встрече в Доме приемов МИД РФ. Выступая позже со вступительным словом ко встрече, российский министр заявил о намерении обсудить с гостьей расширение сотрудничества РФ-КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. По словам Лаврова, на встрече также подведут предварительные итоги выполнения договоренностей, достигнутых в 2023 году на встрече лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20240116/ssha-1921593040.html

россия

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, корейский полуостров, сергей лавров, цой сон хи, владимир путин