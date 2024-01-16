https://ria.ru/20240116/kndr-1921587830.html
Путин проведет встречу с главами МИД России и КНДР
Путин проведет встречу с главами МИД России и КНДР - РИА Новости, 16.01.2024
Путин проведет встречу с главами МИД России и КНДР
Главы министерств иностранных дел России и КНДР во вторник лично проинформируют президента России Владимира Путина о результатах проведенных переговоров, о том, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:21
2024-01-16T12:21
2024-01-16T12:52
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
цой сон хи
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главы министерств иностранных дел России и КНДР во вторник лично проинформируют президента России Владимира Путина о результатах проведенных переговоров, о том, как шли обсуждения в развитие дальневосточных встреч глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вторая половина дня, Путин продолжит работу в Кремле - сегодня министр иностранных дел КНДР (Цой Сон Хи – ред.) и министр России (Сергей) Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения, еще раз повторюсь, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты главами государств на российском Дальнем Востоке совсем недавно", - сказал Песков журналистам.Лавров во вторник проводит переговоры с Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом."Нет, сегодня министр будет принят Путиным вместе с Лавровым, и они проинформируют президента о результатах своих переговоров. А что касается визита Путина (в КНДР - ред.) - да, он на повестке дня, и есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется, по взаимной договоренности сторон, конечно же", - добавил Песков в ответ на вопрос о том, предусмотрена ли во вторник встреча министра иностранных дел КНДР с Путиным, и можно ли говорить о том, что в рамках этого визита обсуждается подготовка к визиту президента РФ в КНДР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, цой сон хи, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея)
Путин проведет встречу с главами МИД России и КНДР
Главы МИД РФ и КНДР лично проинформируют Путина о достигнутых договоренностях
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главы министерств иностранных дел России и КНДР во вторник лично проинформируют президента России Владимира Путина о результатах проведенных переговоров, о том, как шли обсуждения в развитие дальневосточных встреч глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня, Путин продолжит работу в Кремле - сегодня министр иностранных дел КНДР (Цой Сон Хи
– ред.) и министр России (Сергей) Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения, еще раз повторюсь, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты главами государств на российском Дальнем Востоке
совсем недавно", - сказал Песков журналистам.
Лавров во вторник проводит переговоры с Цой Сон Хи, которая по приглашению российского коллеги находится в Москве с официальным визитом.
"Нет, сегодня министр будет принят Путиным вместе с Лавровым, и они проинформируют президента о результатах своих переговоров. А что касается визита Путина (в КНДР - ред.) - да, он на повестке дня, и есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется, по взаимной договоренности сторон, конечно же", - добавил Песков в ответ на вопрос о том, предусмотрена ли во вторник встреча министра иностранных дел КНДР с Путиным, и можно ли говорить о том, что в рамках этого визита обсуждается подготовка к визиту президента РФ в КНДР.
Лавров рассказал, что обсудит на встрече с главой МИД КНДР