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СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны - РИА Новости, 16.01.2024
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01:40 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kndr-1921524764.html
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:40
2024-01-16T01:40
южная корея
в мире
ким чен ын
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения, передает агентство Рейтер. "Растущие силы страны нужны для самообороны, а не "принудительного объединения"... объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения", - передает агентство со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее во вторник агентство Ренхап передавало, что лидер КНДР считает, что Республику Корею следует обозначить в конституции как враждебную страну номер один.
https://ria.ru/20240116/kndr-1921519955.html
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южная корея, в мире, ким чен ын
Южная Корея, В мире, Ким Чен Ын
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны

Reuters: Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна только для самообороны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения, передает агентство Рейтер.
"Растущие силы страны нужны для самообороны, а не "принудительного объединения"... объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения", - передает агентство со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ: КНДР упраздняет ведомства по межкорейским делам
00:26
Ранее во вторник агентство Ренхап передавало, что лидер КНДР считает, что Республику Корею следует обозначить в конституции как враждебную страну номер один.
 
Южная КореяВ миреКим Чен Ын
 
 
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