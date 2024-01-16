https://ria.ru/20240116/kndr-1921524764.html
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T01:40
2024-01-16T01:40
2024-01-16T01:40
южная корея
в мире
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/73/1553097334_0:412:2783:1977_1920x0_80_0_0_f149763adaa7b066244b4b979a6f4a57.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения, передает агентство Рейтер. "Растущие силы страны нужны для самообороны, а не "принудительного объединения"... объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения", - передает агентство со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее во вторник агентство Ренхап передавало, что лидер КНДР считает, что Республику Корею следует обозначить в конституции как враждебную страну номер один.
https://ria.ru/20240116/kndr-1921519955.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/73/1553097334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f69cebbc49b009f425f5c1039aebe211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, ким чен ын
Южная Корея, В мире, Ким Чен Ын
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
Reuters: Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна только для самообороны