https://ria.ru/20240116/kndr-1921524764.html

СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны

СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T01:40

2024-01-16T01:40

2024-01-16T01:40

южная корея

в мире

ким чен ын

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что растущая сила КНДР нужна для самообороны, а не для "принудительного объединения", и что объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения, передает агентство Рейтер. "Растущие силы страны нужны для самообороны, а не "принудительного объединения"... объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку она стремится к падению режима в КНДР и объединению путем поглощения", - передает агентство со ссылкой северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее во вторник агентство Ренхап передавало, что лидер КНДР считает, что Республику Корею следует обозначить в конституции как враждебную страну номер один.

https://ria.ru/20240116/kndr-1921519955.html

южная корея

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южная корея, в мире, ким чен ын