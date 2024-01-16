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КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях - РИА Новости, 16.01.2024
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10:00 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kmsp-1921452112.html
КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях
КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях - РИА Новости, 16.01.2024
КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях
Предприниматели и самозанятые, занимающиеся онлайн-торговлей и предоставлением услуг, теперь смогут получить помощь в ведении бизнеса благодаря новому... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:00
2024-01-16T10:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предприниматели и самозанятые, занимающиеся онлайн-торговлей и предоставлением услуг, теперь смогут получить помощь в ведении бизнеса благодаря новому бесплатному сервису "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях", заработавшему на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана КМСП совместно с минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.Новый сервис рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность. Предприниматели смогут провести сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, говорится в сообщении.Например, предприниматели из Татарстана в настоящий момент могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Помогут с продвижением товаров на площадке на условиях софинансирования представителям МСП из Ивановской области. Московским предпринимателям доступны бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в соцсетях с построением контент-стратегии, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса."Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, тогда как другая – до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.Кроме того, в сервисе на МСП.РФ доступным языком написаны пошаговые инструкции от экспертов площадок по важным вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен и логистики, аналитики и разработки стратегии, продвижения товаров или услуг. Это позволит избежать ошибок при открытии своего дела.В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, "Авито", "ВКонтакте", "Ярмарка Мастеров", "Мегамаркет", "Профи.ру". Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах, добавили в пресс-службе.
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твой бизнес – новости, россия, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Корпорация МСП

КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предприниматели и самозанятые, занимающиеся онлайн-торговлей и предоставлением услуг, теперь смогут получить помощь в ведении бизнеса благодаря новому бесплатному сервису "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях", заработавшему на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана КМСП совместно с минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Новый сервис рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность. Предприниматели смогут провести сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, говорится в сообщении.
Например, предприниматели из Татарстана в настоящий момент могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Помогут с продвижением товаров на площадке на условиях софинансирования представителям МСП из Ивановской области. Московским предпринимателям доступны бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в соцсетях с построением контент-стратегии, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.
"Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Так, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, тогда как другая – до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.
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Кроме того, в сервисе на МСП.РФ доступным языком написаны пошаговые инструкции от экспертов площадок по важным вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен и логистики, аналитики и разработки стратегии, продвижения товаров или услуг. Это позволит избежать ошибок при открытии своего дела.
В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, "Авито", "ВКонтакте", "Ярмарка Мастеров", "Мегамаркет", "Профи.ру". Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах, добавили в пресс-службе.
 
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