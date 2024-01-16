https://ria.ru/20240116/kmsp-1921452112.html

КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях

КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях - РИА Новости, 16.01.2024

КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях

Предприниматели и самозанятые, занимающиеся онлайн-торговлей и предоставлением услуг, теперь смогут получить помощь в ведении бизнеса благодаря новому... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:00

2024-01-16T10:00

2024-01-16T10:00

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предприниматели и самозанятые, занимающиеся онлайн-торговлей и предоставлением услуг, теперь смогут получить помощь в ведении бизнеса благодаря новому бесплатному сервису "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях", заработавшему на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана КМСП совместно с минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.Новый сервис рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность. Предприниматели смогут провести сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получить специальные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг. Также сервис сформирует специальную подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, говорится в сообщении.Например, предприниматели из Татарстана в настоящий момент могут на безвозмездной основе получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Помогут с продвижением товаров на площадке на условиях софинансирования представителям МСП из Ивановской области. Московским предпринимателям доступны бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в соцсетях с построением контент-стратегии, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса."Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, тогда как другая – до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.Кроме того, в сервисе на МСП.РФ доступным языком написаны пошаговые инструкции от экспертов площадок по важным вопросам, связанным с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен и логистики, аналитики и разработки стратегии, продвижения товаров или услуг. Это позволит избежать ошибок при открытии своего дела.В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, "Авито", "ВКонтакте", "Ярмарка Мастеров", "Мегамаркет", "Профи.ру". Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать свой бизнес в онлайн продажах, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html

https://ria.ru/20240109/biodobavki-1920301443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, корпорация мсп