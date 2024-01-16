https://ria.ru/20240116/klichko-1921642468.html

Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ

Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил в Telegram-канале власти Украины в нападках и притеснении независимых СМИ и журналистов, а также органов местного... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:10

2024-01-16T15:10

2024-01-16T15:10

в мире

украина

киев

виталий кличко

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил в Telegram-канале власти Украины в нападках и притеснении независимых СМИ и журналистов, а также органов местного самоуправления. "Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов... Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь", - говорится в сообщении Кличко. Как заявил Кличко, "копошение в болоте политического противостояния" вредит имиджу Украины на международной арене и разрушает демократические принципы, за которые якобы борется киевский режим. Ранее Кличко уже неоднократно выступал с критикой в адрес Владимира Зеленского. Так, в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten Кличко заявил, что не удивлен падением рейтинга Зеленского и считает, что тот платит за свои ошибки. Ранее Кличко также обвинял Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921633513.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский