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В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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10:53 16.01.2024 (обновлено: 10:56 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/kitay-1921564711.html
В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине
В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине
Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:53
2024-01-16T10:56
китай
украина
в мире
россия
владимир зеленский
мао нин
дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира"."Я только что разъяснила позицию Китая по украинскому кризису, суть которой заключается в содействии примирению и проведению переговоров. Китай поддерживает взаимодействие со всеми соответствующими сторонами, включая Украину", - заявила дипломат.Она также отметила, что "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
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китай, украина, в мире, россия, владимир зеленский, мао нин, дмитрий кулеба
Китай, Украина, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мао Нин, Дмитрий Кулеба
В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине

МИД КНР: страна продолжит содействовать политическому решению кризиса на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира".
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"Я только что разъяснила позицию Китая по украинскому кризису, суть которой заключается в содействии примирению и проведению переговоров. Китай поддерживает взаимодействие со всеми соответствующими сторонами, включая Украину", - заявила дипломат.
Она также отметила, что "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина.
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"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
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