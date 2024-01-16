В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине
МИД КНР: страна продолжит содействовать политическому решению кризиса на Украине
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира".
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"Я только что разъяснила позицию Китая по украинскому кризису, суть которой заключается в содействии примирению и проведению переговоров. Китай поддерживает взаимодействие со всеми соответствующими сторонами, включая Украину", - заявила дипломат.
Она также отметила, что "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.