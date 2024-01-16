https://ria.ru/20240116/kitay-1921564711.html

В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине

В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине - РИА Новости, 16.01.2024

В Китае продолжат содействовать политическому решению кризиса на Украине

Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:53

2024-01-16T10:53

2024-01-16T10:56

китай

украина

в мире

россия

владимир зеленский

мао нин

дмитрий кулеба

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ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса на Украине, сохраняет контакты со всеми сторонами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. В свою очередь Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира"."Я только что разъяснила позицию Китая по украинскому кризису, суть которой заключается в содействии примирению и проведению переговоров. Китай поддерживает взаимодействие со всеми соответствующими сторонами, включая Украину", - заявила дипломат.Она также отметила, что "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой "формуле мира", которую продвигает Украина."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

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https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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китай

украина

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китай, украина, в мире, россия, владимир зеленский, мао нин, дмитрий кулеба