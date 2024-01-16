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"Вы не имеете права": в Киеве заявили о тотальной блокаде - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kiev-1921529701.html
"Вы не имеете права": в Киеве заявили о тотальной блокаде
"Вы не имеете права": в Киеве заявили о тотальной блокаде - РИА Новости, 16.01.2024
"Вы не имеете права": в Киеве заявили о тотальной блокаде
Украина не может продолжать вести боевые действия, а соседние страны объявили ей полную "блокаду", что делает продвигаемую Владимиром Зеленским "формулу мира"... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:10
2024-01-16T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
польша
молдавия
словакия
венгрия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украина не может продолжать вести боевые действия, а соседние страны объявили ей полную "блокаду", что делает продвигаемую Владимиром Зеленским "формулу мира" абсолютно нереализуемой, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины и предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности."Формула мира Зеленского — это фантазии. (Глава офиса президента Украины Андрей. — Прим. ред.) Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились", — заметил аналитик.По словам Соскина, истощение ресурсов Киева накладывается на жесткую позицию по отношению к Украине соседних с ней стран, которые фактически объявили ей блокаду."Все разрушено, плюс Украина находится в блокаде. Румыния ведет блокаду — казалось бы, братская, партнерская страна. Молдавия говорит, что она тоже готова все заблокировать. Тут тебе конфликты начались на приднестровской границе. Польша все заблокировала, Словакия заблокировала. Эмбарго наложено, запрет на вывоз украинской продукции, торговая война с Венгрией, геополитическая, этническая война", — заявил Соскин.В воскресенье стало известно, что румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. В начале ноября аналогично поступили польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры.Соскин отметил, что Украина в таком положении не может позволить себе продолжение боевых действий и сохранение у власти Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака."Да у вас в марте уже полномочия заканчиваются, какое вы вообще право имеете оставаться?" — возмутился Соскин.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921500739.html
https://ria.ru/20240116/mask-1921523949.html
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в мире, украина, румыния, польша, молдавия, словакия, венгрия, владимир зеленский, андрей ермак, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Польша, Молдавия, Словакия, Венгрия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Киев
"Вы не имеете права": в Киеве заявили о тотальной блокаде

Экс-советник Кучмы Соскин: соседи Украины объявили ей полную блокаду

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украина не может продолжать вести боевые действия, а соседние страны объявили ей полную "блокаду", что делает продвигаемую Владимиром Зеленским "формулу мира" абсолютно нереализуемой, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины и предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности.
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"Формула мира Зеленского — это фантазии. (Глава офиса президента Украины Андрей. — Прим. ред.) Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились", — заметил аналитик.
По словам Соскина, истощение ресурсов Киева накладывается на жесткую позицию по отношению к Украине соседних с ней стран, которые фактически объявили ей блокаду.
«
"Все разрушено, плюс Украина находится в блокаде. Румыния ведет блокаду — казалось бы, братская, партнерская страна. Молдавия говорит, что она тоже готова все заблокировать. Тут тебе конфликты начались на приднестровской границе. Польша все заблокировала, Словакия заблокировала. Эмбарго наложено, запрет на вывоз украинской продукции, торговая война с Венгрией, геополитическая, этническая война", — заявил Соскин.
В воскресенье стало известно, что румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. В начале ноября аналогично поступили польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры.
Соскин отметил, что Украина в таком положении не может позволить себе продолжение боевых действий и сохранение у власти Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
«
"Да у вас в марте уже полномочия заканчиваются, какое вы вообще право имеете оставаться?" — возмутился Соскин.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияПольшаМолдавияСловакияВенгрияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКиев
 
 
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