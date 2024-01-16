Рейтинг@Mail.ru
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 16.01.2024 (обновлено: 21:45 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/khusity-1921736498.html
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море
Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:39
2024-01-16T21:45
в мире
йемен
сша
красное море
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_d53f4a68c278873a142159c355d2a4e3.jpg
ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты и отказался реагировать на предупредительные сигналы. "Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель", - заявил военный представитель "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сари в эфире подконтрольного ей телеканала "Аль-Масира". Он пояснил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
йемен
сша
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea70d207dba12fa891a9a5554192688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, красное море, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Красное море, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море

"Ансар Алла" подтвердила нападение на греческий сухогруз в Красном море

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты и отказался реагировать на предупредительные сигналы.
"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель", - заявил военный представитель "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сари в эфире подконтрольного ей телеканала "Аль-Масира".
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
Он пояснил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
Вчера, 08:00
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
Вчера, 08:00
 
В миреЙеменСШАКрасное мореДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала