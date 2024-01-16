Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море
"Ансар Алла" подтвердила нападение на греческий сухогруз в Красном море
Красное море. Архивное фото
ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты и отказался реагировать на предупредительные сигналы.
"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель", - заявил военный представитель "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сари в эфире подконтрольного ей телеканала "Аль-Масира".
Он пояснил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.