https://ria.ru/20240116/khusity-1921736498.html

Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море

Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024

Хуситы в Йемене подтвердили нападение на сухогруз в Красном море

Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:39

2024-01-16T21:39

2024-01-16T21:45

в мире

йемен

сша

красное море

джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы), которую поддерживает Иран, подтвердила информацию о нападении на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты и отказался реагировать на предупредительные сигналы. "Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель", - заявил военный представитель "Ансар Алла" бригадный генерал Яхья Сари в эфире подконтрольного ей телеканала "Аль-Масира". Он пояснил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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в мире, йемен, сша, красное море, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене