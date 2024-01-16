https://ria.ru/20240116/khusity-1921609871.html

СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов

СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов

Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:23

2024-01-16T13:23

2024-01-16T13:24

в мире

сша

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных чиновников. По данным источников газеты, после удара США и Британии по целям хуситов те все еще сохраняют три четверти своих возможностей выпускать ракеты и дроны по кораблям, проходящим через Красное море. Кроме того, источники отмечают, что многие системы вооружения хуситов базируются на мобильных платформах, что упрощает их перемещение и сокрытие. "Американские военные готовятся к гораздо более масштабным ответным атакам со стороны хуситов, которые начали атаковать корабли после начала войны в секторе Газа и готовятся наращивать ответные меры", - пишет газета. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене