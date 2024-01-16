СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов
NYT: США ожидают, что хуситы проведут в Красном море более масштабные атаки
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных чиновников.
По данным источников газеты, после удара США и Британии по целям хуситов те все еще сохраняют три четверти своих возможностей выпускать ракеты и дроны по кораблям, проходящим через Красное море. Кроме того, источники отмечают, что многие системы вооружения хуситов базируются на мобильных платформах, что упрощает их перемещение и сокрытие.
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"Американские военные готовятся к гораздо более масштабным ответным атакам со стороны хуситов, которые начали атаковать корабли после начала войны в секторе Газа и готовятся наращивать ответные меры", - пишет газета.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.