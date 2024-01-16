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СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов - РИА Новости, 16.01.2024
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13:23 16.01.2024 (обновлено: 13:24 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/khusity-1921609871.html
СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов
СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов
Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:23
2024-01-16T13:24
в мире
сша
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных чиновников. По данным источников газеты, после удара США и Британии по целям хуситов те все еще сохраняют три четверти своих возможностей выпускать ракеты и дроны по кораблям, проходящим через Красное море. Кроме того, источники отмечают, что многие системы вооружения хуситов базируются на мобильных платформах, что упрощает их перемещение и сокрытие. "Американские военные готовятся к гораздо более масштабным ответным атакам со стороны хуситов, которые начали атаковать корабли после начала войны в секторе Газа и готовятся наращивать ответные меры", - пишет газета. Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
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в мире, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ: США готовятся к более значительным ответным атакам хуситов

NYT: США ожидают, что хуситы проведут в Красном море более масштабные атаки

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силы США готовятся к более значительным ответным атакам со стороны хуситов в Красном море, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных чиновников.
По данным источников газеты, после удара США и Британии по целям хуситов те все еще сохраняют три четверти своих возможностей выпускать ракеты и дроны по кораблям, проходящим через Красное море. Кроме того, источники отмечают, что многие системы вооружения хуситов базируются на мобильных платформах, что упрощает их перемещение и сокрытие.
«
"Американские военные готовятся к гораздо более масштабным ответным атакам со стороны хуситов, которые начали атаковать корабли после начала войны в секторе Газа и готовятся наращивать ответные меры", - пишет газета.
Ситуация в Красном море обострилась на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена, сообщали агентству источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
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