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Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах - РИА Новости, 16.01.2024
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11:16 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kheyli-1921570023.html
Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах
Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах - РИА Новости, 16.01.2024
Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова обогнала бывшего президента Дональда Трампа... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:16
2024-01-16T11:16
в мире
айова
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никки хейли
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова обогнала бывшего президента Дональда Трампа лишь в одном округе и всего на один голос, следует из данных регионального отделения партии по итогам обработки данных со всех участков. По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли. Она набрала в этом округе 1271 голос, в то время как Трамп - 1270. Сама Хейли ранее заявила, что благодаря Айове борьба в партии за номинацию стала гонкой между ней и Трампом. Всего в Айове значится 594 533 зарегистрированных избирателя-республиканца, при этом, по данным отделении партии, в предварительных выборах приняли участие 110 298 человек. В штате во время голосования наблюдалась морозная и снежная погода. Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html
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в мире, айова, сша, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша
В мире, Айова, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, Выборы президента США
Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах

Хейли опередила Трампа только в одном округе в Айове и лишь на один голос

© AP Photo / Susan WalshБывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова обогнала бывшего президента Дональда Трампа лишь в одном округе и всего на один голос, следует из данных регионального отделения партии по итогам обработки данных со всех участков.
По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли. Она набрала в этом округе 1271 голос, в то время как Трамп - 1270.
Сама Хейли ранее заявила, что благодаря Айове борьба в партии за номинацию стала гонкой между ней и Трампом.
Всего в Айове значится 594 533 зарегистрированных избирателя-республиканца, при этом, по данным отделении партии, в предварительных выборах приняли участие 110 298 человек. В штате во время голосования наблюдалась морозная и снежная погода.
Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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