https://ria.ru/20240116/kheyli-1921570023.html

Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах

Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах - РИА Новости, 16.01.2024

Хейли опередила Трампа в одном округе в Айове на предварительных выборах

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова обогнала бывшего президента Дональда Трампа... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:16

2024-01-16T11:16

2024-01-16T11:16

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айова

сша

дональд трамп

никки хейли

выборы президента сша

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова обогнала бывшего президента Дональда Трампа лишь в одном округе и всего на один голос, следует из данных регионального отделения партии по итогам обработки данных со всех участков. По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли. Она набрала в этом округе 1271 голос, в то время как Трамп - 1270. Сама Хейли ранее заявила, что благодаря Айове борьба в партии за номинацию стала гонкой между ней и Трампом. Всего в Айове значится 594 533 зарегистрированных избирателя-республиканца, при этом, по данным отделении партии, в предварительных выборах приняли участие 110 298 человек. В штате во время голосования наблюдалась морозная и снежная погода. Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html

https://ria.ru/20240116/ramasvami-1921543304.html

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в мире, айова, сша, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша