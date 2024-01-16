https://ria.ru/20240116/kazn-1921675093.html
В УВКПЧ ООН назвали предстоящую казнь азотом в США пыткой
В УВКПЧ ООН назвали предстоящую казнь азотом в США пыткой - РИА Новости, 16.01.2024
В УВКПЧ ООН назвали предстоящую казнь азотом в США пыткой
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани выразило беспокойство в связи с планами провести казнь заключенного в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:39
2024-01-16T16:39
2024-01-16T16:39
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ЖЕНЕВА, 16 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани выразило беспокойство в связи с планами провести казнь заключенного в американском штате Алабама с применением азота, считая, что это может быть приравнено к пытке. "Мы встревожены предстоящей казнью в Соединенных Штатах Америки Кеннета Юджина Смита с использованием нового и непроверенного метода - удушения азотным газом, что может быть приравнено к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания в соответствии с международным правом в области прав человека", – заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани. Ее слова приводятся в публикации, распространенной организацией. Она отметила, что протокол казни в Алабаме не подразумевает седации, тогда как даже Американская ветеринарная ассоциация рекомендует проводить эвтаназию крупных животных под седацией. Организация призвала власти штата Алабама не проводить казнь Смита, назначенную на 25-26 января, и воздержаться от принятия мер по проведению других подобных казней. Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота запланирована на 25 января в штате Алабама. Ранее в ноябре издание Alabama Reflector сообщало, что верховный суд Алабамы разрешил властям штата впервые в истории США казнить осужденного при помощи чистого азота. Казнить "с помощью нового метода - азотной гипоксии" - планируется Кеннета Юджина Смита. Он осужден за совершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами. Смит является одним из двух живых людей в США, которых не удалось казнить с первого раза. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась его запланированная казнь с помощью смертельной инъекции. Тогда не получилось ввести в его вену катетер с веществом. Предполагается, что в случае казни осужденного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях. Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи. Эксперты ООН при этом ранее выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии. По словам экспертов, вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, а научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодняшний день нет.
https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html
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в мире, алабама, сша, оклахома, равина шамдасани, оон
В мире, Алабама, США, Оклахома, Равина Шамдасани, ООН
В УВКПЧ ООН назвали предстоящую казнь азотом в США пыткой
УВКПЧ ООН сравнило предстоящую казнь азотом в США с пыткой
ЖЕНЕВА, 16 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани выразило беспокойство в связи с планами провести казнь заключенного в американском штате Алабама с применением азота, считая, что это может быть приравнено к пытке.
«
"Мы встревожены предстоящей казнью в Соединенных Штатах Америки Кеннета Юджина Смита с использованием нового и непроверенного метода - удушения азотным газом, что может быть приравнено к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания в соответствии с международным правом в области прав человека", – заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани. Ее слова приводятся в публикации, распространенной организацией.
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Она отметила, что протокол казни в Алабаме не подразумевает седации, тогда как даже Американская ветеринарная ассоциация рекомендует проводить эвтаназию крупных животных под седацией.
Организация призвала власти штата Алабама не проводить казнь Смита, назначенную на 25-26 января, и воздержаться от принятия мер по проведению других подобных казней.
Первая в истории США
казнь заключенного с использованием азота запланирована на 25 января в штате Алабама. Ранее в ноябре издание Alabama Reflector сообщало, что верховный суд Алабамы разрешил властям штата впервые в истории США казнить осужденного при помощи чистого азота. Казнить "с помощью нового метода - азотной гипоксии" - планируется Кеннета Юджина Смита. Он осужден за совершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами.
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Смит является одним из двух живых людей в США, которых не удалось казнить с первого раза. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась его запланированная казнь с помощью смертельной инъекции. Тогда не получилось ввести в его вену катетер с веществом.
Предполагается, что в случае казни осужденного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях.
Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме
и Миссисипи
.
Эксперты ООН при этом ранее выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии. По словам экспертов, вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, а научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодняшний день нет.