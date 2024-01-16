https://ria.ru/20240116/katar-1921613338.html
Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море
Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море
Безопасность судов в Красном море невозможно обеспечить без прекращения войны в секторе Газа, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:35
2024-01-16T13:35
2024-01-16T13:49
в мире
катар
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Безопасность судов в Красном море невозможно обеспечить без прекращения войны в секторе Газа, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Обострение ситуации в Йемене и в красноморском регионе невозможно рассматривать в отрыве от происходящего в секторе Газа. Обеспечить безопасность судов в Красном море невозможно военными методами, если война в секторе Газа продолжится. В случае прекращения войны в секторе Газа ситуация в регионе тоже успокоится", - сказал аль-Ансари, комментируя удары США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), чтобы прекратить их атаки на суда в Красном море.Он не смог прокомментировать информацию о приостановке транспортировки сжиженного природного газа из Катара в Европу через Красное море для оценки рисков с сфере безопасности после американских ударов по Йемену.
https://ria.ru/20240116/konflikt-1915630213.html
катар
красное море
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Катар, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море
МИД Катара: безопасность в Красном море нельзя обеспечить, не решив вопрос Газы