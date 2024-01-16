https://ria.ru/20240116/katar-1921613338.html

Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море

Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024

Катар назвал главное условие для обеспечения безопасности в Красном море

Безопасность судов в Красном море невозможно обеспечить без прекращения войны в секторе Газа, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:35

2024-01-16T13:35

2024-01-16T13:49

в мире

катар

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Безопасность судов в Красном море невозможно обеспечить без прекращения войны в секторе Газа, заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Обострение ситуации в Йемене и в красноморском регионе невозможно рассматривать в отрыве от происходящего в секторе Газа. Обеспечить безопасность судов в Красном море невозможно военными методами, если война в секторе Газа продолжится. В случае прекращения войны в секторе Газа ситуация в регионе тоже успокоится", - сказал аль-Ансари, комментируя удары США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), чтобы прекратить их атаки на суда в Красном море.Он не смог прокомментировать информацию о приостановке транспортировки сжиженного природного газа из Катара в Европу через Красное море для оценки рисков с сфере безопасности после американских ударов по Йемену.

https://ria.ru/20240116/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене