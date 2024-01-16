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Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц - РИА Новости, 16.01.2024
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Новости Подмосковья
 
15:30 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/kamery-1921654857.html
Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц
Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц - РИА Новости, 16.01.2024
Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц
В Московской области количество видеокамер, следящих за уборкой улиц, превысило 5,9 тысячи штук. По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Московской области количество видеокамер, следящих за уборкой улиц, превысило 5,9 тысячи штук. По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, все они оснащены искусственным интеллектом, который и выявляет нарушения, сообщил телеканал "360".За время работы умных видеокамер было выявлено более 2,4 тысячи различных нарушений. Искусственный интеллект проводит анализ два раза в сутки."В зимнее время, особенно после снегопадов, нагрузка на работников коммунальных служб увеличивается. При этом важно действовать оперативно и слаженно, чтобы улицы Подмосковья оставались чистыми, уютными и безопасными. На помощь приходит искусственный интеллект, который научился отслеживать качество очистки территорий от снега", – сообщила Курятник.Камеры сохраняют отдельным кадром адреса, даты, время и виды нарушений. На данный момент в регионе работают 20 проектов, связанных с работой искусственного интеллекта.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц

© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Московской области количество видеокамер, следящих за уборкой улиц, превысило 5,9 тысячи штук. По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, все они оснащены искусственным интеллектом, который и выявляет нарушения, сообщил телеканал "360".
За время работы умных видеокамер было выявлено более 2,4 тысячи различных нарушений. Искусственный интеллект проводит анализ два раза в сутки.
"В зимнее время, особенно после снегопадов, нагрузка на работников коммунальных служб увеличивается. При этом важно действовать оперативно и слаженно, чтобы улицы Подмосковья оставались чистыми, уютными и безопасными. На помощь приходит искусственный интеллект, который научился отслеживать качество очистки территорий от снега", – сообщила Курятник.
Камеры сохраняют отдельным кадром адреса, даты, время и виды нарушений. На данный момент в регионе работают 20 проектов, связанных с работой искусственного интеллекта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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