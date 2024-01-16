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Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц

Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц - РИА Новости, 16.01.2024

Около шести тысяч видеокамер разместили в МО для слежки за чистотой улиц

В Московской области количество видеокамер, следящих за уборкой улиц, превысило 5,9 тысячи штук. По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Московской области количество видеокамер, следящих за уборкой улиц, превысило 5,9 тысячи штук. По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, все они оснащены искусственным интеллектом, который и выявляет нарушения, сообщил телеканал "360".За время работы умных видеокамер было выявлено более 2,4 тысячи различных нарушений. Искусственный интеллект проводит анализ два раза в сутки."В зимнее время, особенно после снегопадов, нагрузка на работников коммунальных служб увеличивается. При этом важно действовать оперативно и слаженно, чтобы улицы Подмосковья оставались чистыми, уютными и безопасными. На помощь приходит искусственный интеллект, который научился отслеживать качество очистки территорий от снега", – сообщила Курятник.Камеры сохраняют отдельным кадром адреса, даты, время и виды нарушений. На данный момент в регионе работают 20 проектов, связанных с работой искусственного интеллекта.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)