Киран Калкин получил "Эмми" за роль в сериале "Наследники"
Киран Калкин и Сара Снук получили "Эмми" за роли в сериале "Наследники"
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Киран Калкин и Сара Снук завоевали "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роль в сериале "Наследники", 75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в понедельник в Лос-Анджелесе.
В категории "Лучший актер в драматическом сериале" впервые были представлены сразу три актера из одного сериала - ими стали отец и двое сыновей, блестяще исполненных Брайаном Коксом, Кираном Калкиным и Джереми Стронгом. Калкин, сыгравший роль младшего, непутевого сына Роя Логана Романа Роя, ранее был удостоен "Золотого глобуса" в аналогичной номинации. Помимо актеров "Наследника" в этой категории были представлены Джефф Бриджес ("Старик"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Педро Паскаль ("Одни из нас").
Победу в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" завоевала коллега Калкина по "Наследникам", исполнительница роли его старшей сестры Шив Рой австралийская актриса Сара Снук. Она обошла в этой категории Шэрон Хорган ("Заговор сестёр Гарви"), Мелани Лински ("Шершни"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Беллу Рамзи ("Одни из нас") и Кери Рассел ("Дипломат").
Лучшим актером в комедийном сериале стал Джереми Аллен Уайт за роль в сериале "Медведь", а Эбон Мосс-Бакрак получил "Эмми" за лучшую роль второго плана в этом же сериале. Лучшей актрисой в комедийном сериале члены телеакадемии выбрали Кинту Брансон за "Начальную школу Эбботт", а ее коллега по этому сериалу Айо Эдебири получила звание лучшей актрисы второго плана. Награду телеакадемиков за роль второго плана в драме получила Дженнифер Кулидж за сериал "Белый лотос", а победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" завоевал сыгравший в "Наследниках" супруга Сары Снук Мэттью Макфэдьен.
Лучшими актерами в коротком сериале по версии телеакадемиков стали Эли Вонг и Стивен Ен за работу в сериале "Грызня".