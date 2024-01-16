https://ria.ru/20240116/kalkin-1921538680.html

Киран Калкин получил "Эмми" за роль в сериале "Наследники"

Киран Калкин получил "Эмми" за роль в сериале "Наследники" - РИА Новости, 16.01.2024

Киран Калкин получил "Эмми" за роль в сериале "Наследники"

Киран Калкин и Сара Снук завоевали "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роль в сериале "Наследники", 75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:05

2024-01-16T07:05

2024-01-16T08:31

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Киран Калкин и Сара Снук завоевали "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роль в сериале "Наследники", 75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в понедельник в Лос-Анджелесе.В категории "Лучший актер в драматическом сериале" впервые были представлены сразу три актера из одного сериала - ими стали отец и двое сыновей, блестяще исполненных Брайаном Коксом, Кираном Калкиным и Джереми Стронгом. Калкин, сыгравший роль младшего, непутевого сына Роя Логана Романа Роя, ранее был удостоен "Золотого глобуса" в аналогичной номинации. Помимо актеров "Наследника" в этой категории были представлены Джефф Бриджес ("Старик"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Педро Паскаль ("Одни из нас").Победу в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" завоевала коллега Калкина по "Наследникам", исполнительница роли его старшей сестры Шив Рой австралийская актриса Сара Снук. Она обошла в этой категории Шэрон Хорган ("Заговор сестёр Гарви"), Мелани Лински ("Шершни"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Беллу Рамзи ("Одни из нас") и Кери Рассел ("Дипломат").Лучшим актером в комедийном сериале стал Джереми Аллен Уайт за роль в сериале "Медведь", а Эбон Мосс-Бакрак получил "Эмми" за лучшую роль второго плана в этом же сериале. Лучшей актрисой в комедийном сериале члены телеакадемии выбрали Кинту Брансон за "Начальную школу Эбботт", а ее коллега по этому сериалу Айо Эдебири получила звание лучшей актрисы второго плана. Награду телеакадемиков за роль второго плана в драме получила Дженнифер Кулидж за сериал "Белый лотос", а победу в категории "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" завоевал сыгравший в "Наследниках" супруга Сары Снук Мэттью Макфэдьен.Лучшими актерами в коротком сериале по версии телеакадемиков стали Эли Вонг и Стивен Ен за работу в сериале "Грызня".

https://ria.ru/20240108/zolotoy_globus-1920114720.html

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эмми, сша, лос-анджелес, джефф бриджес, боб оденкерк, элизабет мосс