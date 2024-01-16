https://ria.ru/20240116/jaxa-1921534802.html
JAXA 19 января снизит высоту перигея модуля SLIM перед посадкой на Луну
JAXA 19 января снизит высоту перигея модуля SLIM перед посадкой на Луну - РИА Новости, 16.01.2024
JAXA 19 января снизит высоту перигея модуля SLIM перед посадкой на Луну
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует приступить с 19 января к снижению высоты перигея первого "умного" исследовательского модуля... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:34
2024-01-16T05:34
2024-01-16T05:34
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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует приступить с 19 января к снижению высоты перигея первого "умного" исследовательского модуля SLIM до 15 километров с тем, чтобы в полночь 20 января начать маневр по прилунению. К настоящему времени, согласно данным JAXA, модуль успешно вышел на круговую орбиту Луны на высоте 600 километров. "В будущем мы планируем провести маневр по снижению высоты перигея до 15 километров 19 января. После этого, в 00.00 20 января по японскому времени (18.00 мск 19 января – ред.) мы приступим к маневру по посадке на Луну. Прилунение запланировано на примерно 00.20 по японскому времени (18.20 мск – ред.)", - отмечается в сообщении японского Агентства. Как ожидается, трансляция прилунения японского модуля начнется в 23.00 19 января по японскому времени (17.00 мск) на канале JAXA в Youtube. В сентябре модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима, успешно отделился и вышел на заданную траекторию. В конце декабря модуль был успешно выведен на орбиту Луны. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь модуль должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет перед прилунением вычислить кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставить их с данными о месте посадки. Как пояснили разработчики проекта, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда был важен сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники. Как ожидается, в процессе прилунения модуль будет изучать и фиксировать поверхность Луны с помощью камер навигации. В частности, когда SLIM начнет постепенное снижение, модуль должен будет развернуться в вертикальное положение и с высоты 50 метров выявлять препятствия на поверхности Луны. На основании полученных результатов он, приняв затем горизонтальное положение, сам подыщет себе безопасное и удобное место для посадки и самостоятельно проведет свою навигацию. Непосредственно перед прилунением он выпустит маленький зонд. Если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.
https://ria.ru/20240114/astrobotic-1921223358.html
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Наука, Луна, Япония, YouTube
JAXA 19 января снизит высоту перигея модуля SLIM перед посадкой на Луну
JAXA 19 января начнет снижать высоту перигея японского модуля перед прилунением
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует приступить с 19 января к снижению высоты перигея первого "умного" исследовательского модуля SLIM до 15 километров с тем, чтобы в полночь 20 января начать маневр по прилунению.
К настоящему времени, согласно данным JAXA, модуль успешно вышел на круговую орбиту Луны
на высоте 600 километров.
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"В будущем мы планируем провести маневр по снижению высоты перигея до 15 километров 19 января. После этого, в 00.00 20 января по японскому времени (18.00 мск 19 января – ред.) мы приступим к маневру по посадке на Луну. Прилунение запланировано на примерно 00.20 по японскому времени (18.20 мск – ред.)", - отмечается в сообщении японского Агентства.
Как ожидается, трансляция прилунения японского модуля начнется в 23.00 19 января по японскому времени (17.00 мск) на канале JAXA в Youtube
.
В сентябре модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима, успешно отделился и вышел на заданную траекторию. В конце декабря модуль был успешно выведен на орбиту Луны.
Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь модуль должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет перед прилунением вычислить кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставить их с данными о месте посадки.
Как пояснили разработчики проекта, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда был важен сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники.
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Как ожидается, в процессе прилунения модуль будет изучать и фиксировать поверхность Луны с помощью камер навигации. В частности, когда SLIM начнет постепенное снижение, модуль должен будет развернуться в вертикальное положение и с высоты 50 метров выявлять препятствия на поверхности Луны. На основании полученных результатов он, приняв затем горизонтальное положение, сам подыщет себе безопасное и удобное место для посадки и самостоятельно проведет свою навигацию. Непосредственно перед прилунением он выпустит маленький зонд.
Если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Япония
станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.
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