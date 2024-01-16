https://ria.ru/20240116/izrail-1921736080.html

Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле

Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле - РИА Новости, 16.01.2024

Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле

Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что ранее поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:38

2024-01-16T21:38

2024-01-16T21:55

в мире

ирак

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что ранее поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в центральной части Израиля, следует из заявления в Telegram-канале группировки."Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в прошлые дни атаковали жизненно важную цель в центральной части сионистского образования, используя ракету дальнего действия "Аркаб" (усовершенствованная крылатая ракета)", - отмечается в сообщении.Шиитские группировки пообещали, что "продолжат наносить более интенсивные удары по опорным пунктам врага".

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

ирак

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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году