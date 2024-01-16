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Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле - РИА Новости, 16.01.2024
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21:38 16.01.2024 (обновлено: 21:55 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/izrail-1921736080.html
Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле
Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле - РИА Новости, 16.01.2024
Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле
Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что ранее поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:38
2024-01-16T21:55
в мире
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что ранее поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в центральной части Израиля, следует из заявления в Telegram-канале группировки."Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в прошлые дни атаковали жизненно важную цель в центральной части сионистского образования, используя ракету дальнего действия "Аркаб" (усовершенствованная крылатая ракета)", - отмечается в сообщении.Шиитские группировки пообещали, что "продолжат наносить более интенсивные удары по опорным пунктам врага".
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Группировки Ирака раскрыли подробности о поражении цели в Израиле

Группировки Ирака заявили, что ранее поразили цель в центральной части Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии
Солдаты израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки Ирака в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что ранее поразили крылатыми ракетами дальнего действия цель в центральной части Израиля, следует из заявления в Telegram-канале группировки.
"Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в прошлые дни атаковали жизненно важную цель в центральной части сионистского образования, используя ракету дальнего действия "Аркаб" (усовершенствованная крылатая ракета)", - отмечается в сообщении.
Шиитские группировки пообещали, что "продолжат наносить более интенсивные удары по опорным пунктам врага".
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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26 декабря 2023, 12:38
 
В миреИракИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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