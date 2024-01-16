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Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига - РИА Новости, 16.01.2024
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06:45 16.01.2024
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Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига
Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига - РИА Новости, 16.01.2024
Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига
Полицейские поймали на Таймыре браконьера, выловившего более тысячи экземпляров краснокнижного сига для добычи икры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:45
2024-01-16T06:45
таймыр
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Полицейские поймали на Таймыре браконьера, выловившего более тысячи экземпляров краснокнижного сига для добычи икры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. По ее данным, мужчина 1955 года рождения был пойман на реке Енисей, он незаконно ловил сетями рыбу на моторной лодке. "В ходе проверки плавательного судна полицейскими были обнаружены пять сетей, а также более 1 тысячи экземпляров рыбы породы сиг, из которой мужчина выпотрошил икру. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что водным биологическим ресурсам государства был причинен особо крупный ущерб в размере более 2,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба". Максимальное наказание по данной статье 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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таймыр, происшествия, красноярский край, россия
Таймыр, Происшествия, Красноярский край, Россия
Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига

Житель Таймыра истребил более тысячи экземпляров краснокнижного сига ради икры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Полицейские поймали на Таймыре браконьера, выловившего более тысячи экземпляров краснокнижного сига для добычи икры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
По ее данным, мужчина 1955 года рождения был пойман на реке Енисей, он незаконно ловил сетями рыбу на моторной лодке.
"В ходе проверки плавательного судна полицейскими были обнаружены пять сетей, а также более 1 тысячи экземпляров рыбы породы сиг, из которой мужчина выпотрошил икру. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что водным биологическим ресурсам государства был причинен особо крупный ущерб в размере более 2,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба". Максимальное наказание по данной статье 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ТаймырПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
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