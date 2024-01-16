https://ria.ru/20240116/istoriya-1921695428.html

Путин назвал историю фундаментом для движения вперед

Путин назвал историю фундаментом для движения вперед - РИА Новости, 16.01.2024

Путин назвал историю фундаментом для движения вперед

Необходимо помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент для движения вперед, для строительства прочного здания российской государственности, заявил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:52

2024-01-16T17:52

2024-01-16T17:52

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимо помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент для движения вперед, для строительства прочного здания российской государственности, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперёд, для строительства на этом фундаменте прочного здания российской государственности", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Он добавил, что необходимо в том числе решать задачи сегодняшнего, завтрашнего дня и не в последнюю очередь - в сфере социальной, в здравоохранении, образовании.

https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин