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Путин назвал историю фундаментом для движения вперед - РИА Новости, 16.01.2024
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17:52 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/istoriya-1921695428.html
Путин назвал историю фундаментом для движения вперед
Путин назвал историю фундаментом для движения вперед - РИА Новости, 16.01.2024
Путин назвал историю фундаментом для движения вперед
Необходимо помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент для движения вперед, для строительства прочного здания российской государственности, заявил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:52
2024-01-16T17:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимо помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент для движения вперед, для строительства прочного здания российской государственности, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперёд, для строительства на этом фундаменте прочного здания российской государственности", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Он добавил, что необходимо в том числе решать задачи сегодняшнего, завтрашнего дня и не в последнюю очередь - в сфере социальной, в здравоохранении, образовании.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал историю фундаментом для движения вперед

Путин: необходимо беречь историю, это фундамент для движения вперед

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимо помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент для движения вперед, для строительства прочного здания российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперёд, для строительства на этом фундаменте прочного здания российской государственности", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Он добавил, что необходимо в том числе решать задачи сегодняшнего, завтрашнего дня и не в последнюю очередь - в сфере социальной, в здравоохранении, образовании.
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